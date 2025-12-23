Руски дипломат: Иран има неотменимо право да поддържа мирната си ядрена програма

Постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов заяви, че Иран има право да продължи своята мирна ядрена програма съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), предаде БТА по информация на иранската новинарска агенция ИРНА.

Улянов направи изявлението си в отговор на публикация в социалната мрежа "Екс" на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео, който заяви, че Иран се опитва да възстанови ядрената си програма и че това не бива да бъде допускано.

В своя публикация Улянов написа, че Помпео очевидно пренебрегва факта, че съгласно договора Иран има "неотменимото право да поддържа националната си ядрена програма, при условие че тя служи единствено за мирни цели".

Руският дипломат отново подчерта позицията си, че всички преговори с Техеран трябва да се ограничават единствено до въпроси, свързани с ядрената програма. В тази връзка той сподели и видео с изказване на говорителя на иранското външно министерство, който заяви, че отбранителните способности на Ислямската република имат изцяло възпиращ характер и не подлежат на преговори.

"Точно така. Разговорите трябва да бъдат посветени само на ядрените въпроси", написа Улянов.

Той добави, че опитите обхватът на преговорите да бъде разширен към теми като регионалната сигурност или ракетните програми биха направили процеса нереалистичен, като го сравни с опит "с един куршум да се ударят два заека".