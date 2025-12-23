Какъв ще е новият боен кораб на Доналд Тръмп

"Златният флот" (Golden Fleet) е смелата инвестиция на военноморските сили за съживяване на морската индустриална база на Америка. Следващият боен кораб на САЩ, USS Defiant, ще бъде част от нов клас големи надводни бойни кораби с най-разрушителната огнева мощност от всички такива кораби, плавали някога. Корабът от клас „Тръмп" ще бъде първият в историята боен кораб с управляеми ракети, способен да изстрелва ядрени и хиперзвукови ракети. Това се посочва в сайта на инициативата на Военноморските сили на САЩ Golden Fleet.

Днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи неговото име. И увери, че ще бъдат най-добрите в света.

Основните военни задачи на кораба, включват силова проекция, нанасяне на удари и защита от въздушни или ракетни атаки.

"Американският военноморски флот е видим символ на американската сила и решимост да защитаваме нашата нация по целия свят. И за това е нужен най-способният и най-модерният флот. "Златният флот" е смелата инвестиция на военноморските сили за съживяване на морската индустриална база на Америка, бързо изграждане и поддържане на флота и фундаментална промяна в начина, по който работим, за да продължим да гарантираме мир чрез сила", пише в официалния сайт на концепцията за бъдещото развитие на американския флот.

"Следващият американски боен кораб, USS Defiant, ще бъде част от нов клас големи надводни бойни кораби с най-разрушителната огнева мощност от всички надводни кораби, плавали някога, с възможност да нанесе удар на противника на разстояние, 80 пъти по-голямо от това на предишния клас. Бойният кораб от клас „Тръмп" ще бъде първият в историята боен кораб с управляеми ракети, способен да изстрелва ядрени и хиперзвукови ракети. Този модерен боен кораб ще използва най-съвременни бойни системи, включително големи вертикални ракетни системи (LMVLS) за нанасяне на хиперзвукови удари от голямо разстояние срещу стратегически цели на сушата, които са недостижими за настоящия флот, и оръжия с насочена енергия за постигане на по-благоприятни съотношения на замяна срещу вражески заплахи", гласи още концепцията. СНИМКА: Сайт на Golden Fleet

"Бойният кораб ще може да действа самостоятелно, като част от ударна група на самолетоносач или да командва собствена група за действие на повърхността в зависимост от мисията и заплахите. С възможността да осигурява предно командване и контрол както за пилотирани, така и за безпилотни платформи, бойният кораб ще бъде критичен компонент в изпълнението на концепцията за водене на военни действия на военноморските сили", посочват още от инициативата на Военноморските сили на САЩ. Визуализация на бъдещия кораб клас „Тръмп" СНИМКА: Сайт на Golden Fleet

„Президентът беше категоричен - трябва да възстановим мощта на американската морска индустрия, и многократно ми е казвал, че като министър на флота моята задача е да снабдя нашите моряци с най-добрите кораби в историята ни, за да спечелят битката в морето. Сега, когато възникне конфликт, ще ни зададете два въпроса: къде е самолетоносачът и къде е бойният кораб", заявява Джон К. Фелан, 79-ти министър на военноморските сили.

Техническите спецификации на бойния кораб от клас „Тръмп" са:

Дължина: 840-880 фута

Ширина: 105-115 фута

Газене: 24-30 фута

Водоизместимост: 35k t

Скорост: 30+ възела

Екипаж: 650-850 души

Размер на класа: 20-25 кораба

Основно въоръжение:

- Крилати ракети с ядрен заряд (SLCM-N)

- 12 клетки CPS

- 128 клетки Mk 41 VLS

Второстепенно въоръжение:

- 1 x 32MJ релсово оръдие с HVP

- 2 x 5" оръдия с HVP

- 2 x 300kW или 2 x 600kW лазери

Отбранително въоръжение:

- 2 x RAM пускови установки

- 4 x 30мм оръдия

- 4 x ODIN лазери

- 2 x системи за борба с UxS

Американският президент посочи, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба, които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни. Строителството на двата първи кораба щяло отнеме около две години и половина. После бързо щели бъдат построени още 10 кораба, а накрая ще бъдат общо 20-25.

Тръмп заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката и предупреди, че новият клас бойни кораби ще бъде изграден като послание към целия свят, а не към Китай.