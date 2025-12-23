Какъв ще е новият боен кораб на Доналд Тръмп

"Златният флот" (Golden Fleet) е смелата инвестиция на военноморските сили за съживяване на морската индустриална база на Америка. Следващият боен кораб на САЩ, USS Defiant, ще бъде част от нов клас големи надводни бойни кораби с най-разрушителната огнева мощност от всички такива кораби, плавали някога. Корабът от клас „Тръмп" ще бъде първият в историята боен кораб с управляеми ракети, способен да изстрелва ядрени и хиперзвукови ракети. Това се посочва в сайта на инициативата на Военноморските сили на САЩ Golden Fleet.
Днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи неговото име. И увери, че ще бъдат най-добрите в света.
Основните военни задачи на кораба, включват силова проекция, нанасяне на удари и защита от въздушни или ракетни атаки.
"Американският военноморски флот е видим символ на американската сила и решимост да защитаваме нашата нация по целия свят. И за това е нужен най-способният и най-модерният флот. "Златният флот" е смелата инвестиция на военноморските сили за съживяване на морската индустриална база на Америка, бързо изграждане и поддържане на флота и фундаментална промяна в начина, по който работим, за да продължим да гарантираме мир чрез сила", пише в официалния сайт на концепцията за бъдещото развитие на американския флот.
"Следващият американски боен кораб, USS Defiant, ще бъде част от нов клас големи надводни бойни кораби с най-разрушителната огнева мощност от всички надводни кораби, плавали някога, с възможност да нанесе удар на противника на разстояние, 80 пъти по-голямо от това на предишния клас. Бойният кораб от клас „Тръмп" ще бъде първият в историята боен кораб с управляеми ракети, способен да изстрелва ядрени и хиперзвукови ракети. Този модерен боен кораб ще използва най-съвременни бойни системи, включително големи вертикални ракетни системи (LMVLS) за нанасяне на хиперзвукови удари от голямо разстояние срещу стратегически цели на сушата, които са недостижими за настоящия флот, и оръжия с насочена енергия за постигане на по-благоприятни съотношения на замяна срещу вражески заплахи", гласи още концепцията.
"Бойният кораб ще може да действа самостоятелно, като част от ударна група на самолетоносач или да командва собствена група за действие на повърхността в зависимост от мисията и заплахите. С възможността да осигурява предно командване и контрол както за пилотирани, така и за безпилотни платформи, бойният кораб ще бъде критичен компонент в изпълнението на концепцията за водене на военни действия на военноморските сили", посочват още от инициативата на Военноморските сили на САЩ.
„Президентът беше категоричен - трябва да възстановим мощта на американската морска индустрия, и многократно ми е казвал, че като министър на флота моята задача е да снабдя нашите моряци с най-добрите кораби в историята ни, за да спечелят битката в морето. Сега, когато възникне конфликт, ще ни зададете два въпроса: къде е самолетоносачът и къде е бойният кораб", заявява Джон К. Фелан, 79-ти министър на военноморските сили.
Техническите спецификации на бойния кораб от клас „Тръмп" са:
Дължина: 840-880 фута
Ширина: 105-115 фута
Газене: 24-30 фута
Водоизместимост: 35k t
Скорост: 30+ възела
Екипаж: 650-850 души
Размер на класа: 20-25 кораба
Основно въоръжение:
- Крилати ракети с ядрен заряд (SLCM-N)
- 12 клетки CPS
- 128 клетки Mk 41 VLS
Второстепенно въоръжение:
- 1 x 32MJ релсово оръдие с HVP
- 2 x 5" оръдия с HVP
- 2 x 300kW или 2 x 600kW лазери
Отбранително въоръжение:
- 2 x RAM пускови установки
- 4 x 30мм оръдия
- 4 x ODIN лазери
- 2 x системи за борба с UxS
Американският президент посочи, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба, които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни. Строителството на двата първи кораба щяло отнеме около две години и половина. После бързо щели бъдат построени още 10 кораба, а накрая ще бъдат общо 20-25.
Тръмп заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката и предупреди, че новият клас бойни кораби ще бъде изграден като послание към целия свят, а не към Китай.