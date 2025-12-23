ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британското външно министерство предупреди за потенциални терористични атаки в Дубай

Дубай СНИМКА: Архив

Британското външно министерство предупреди пътуващите за Дубай за потенциални „терористични атаки", които могат да бъдат насочени срещу граждани  на страната в Обединените арабски емирства, информира "Дейли Мейл".

В обновените указания за пътуване Министерството на външните работи и Общността на нациите и развитието (FCDO) предупреждават, че терористи могат да се опитат да извършат атаки в Арабските Емирства, включително и в Дубай, който посреща до 16 милиона международни посетители всяка година.

 „Съществува висока заплаха от терористични атаки в световен мащаб. Тя засяга интересите на Обединеното кралство и британските граждани", заявяват от министерството. 

"Въпреки че терористите са насочени конкретно към британски граждани, които представляват определен интерес, атаките могат да бъдат и безразборни", предупреждават властите. 

 „Терористите продължават да заплашват, че ще извършат атаки в региона на Персийския залив", пише още в съобщението. 

Напрежението между Израел и Иран, както враждебните действия на регионално ниво около Персийския залив, допринасят за повишеното ниво на заплаха.

Властите определят обществените места като хотели, ресторанти, плажове и търговски центрове, както и транспортните мрежи за "рискови" и съветват пътуващите  да бъдат особено бдителни, когато посещават свързани с евреите обекти, жилищни комплекси, военни обекти и места за поклонение.

 „Поддържайте високо ниво на бдителност по отношение на сигурността, особено на обществени места и при обществени събития", съветват от службата. 

