Британското външно министерство предупреди за потенциални терористични атаки в Дубай

Британското външно министерство предупреди пътуващите за Дубай за потенциални „терористични атаки", които могат да бъдат насочени срещу граждани на страната в Обединените арабски емирства, информира "Дейли Мейл".

В обновените указания за пътуване Министерството на външните работи и Общността на нациите и развитието (FCDO) предупреждават, че терористи могат да се опитат да извършат атаки в Арабските Емирства, включително и в Дубай, който посреща до 16 милиона международни посетители всяка година.

„Съществува висока заплаха от терористични атаки в световен мащаб. Тя засяга интересите на Обединеното кралство и британските граждани", заявяват от министерството.

"Въпреки че терористите са насочени конкретно към британски граждани, които представляват определен интерес, атаките могат да бъдат и безразборни", предупреждават властите.

„Терористите продължават да заплашват, че ще извършат атаки в региона на Персийския залив", пише още в съобщението.

Напрежението между Израел и Иран, както враждебните действия на регионално ниво около Персийския залив, допринасят за повишеното ниво на заплаха.

Властите определят обществените места като хотели, ресторанти, плажове и търговски центрове, както и транспортните мрежи за "рискови" и съветват пътуващите да бъдат особено бдителни, когато посещават свързани с евреите обекти, жилищни комплекси, военни обекти и места за поклонение.

„Поддържайте високо ниво на бдителност по отношение на сигурността, особено на обществени места и при обществени събития", съветват от службата.