Китай: САЩ да спазват отговорностите си в областта на ядреното разоръжаване

Китай призова днес САЩ да изпълняват отговорностите си в областта на ядреното разоръжаване, след като проектодоклад на Пентагона заяви, че Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в обекти близо до границата с Монголия и не проявява желание за контрол върху оръжията, предаде Ройтерс.

"Като ядрена суперсила с най-големия арсенал от ядрени оръжия, най-неотложната задача за САЩ е да изпълняват неотклонно специалните и приоритетните си отговорности в областта на ядреното разоръжаване", посочи Лин Цзян, говорител на китайското Външно министерство, на пресконференция в Пекин, предаде БТА.

"САЩ трябва съществено да намалят ядрения си арсенал и да създадат подходящите условия, за да може и други държави, притежаващи ядреното оръжие, да се присъединят към процеса на ядрено разоръжаване", допълни Цзян.

Проектодокладът на Пентагона гласи, че Китай вероятно е разположил повече от 100 междуконтинентални балистични ракети ДФ-31 (DF-31) с твърдо гориво в силози близо до границата си с Монголия. Неправителствената организация "Бюлетинът на атомните учени" със седалище в Чикаго уточнява от своя страна, че Китай разширява и модернизира арсенала си от оръжия по-бързо от всяка друга ядрена сила. "Все още не виждаме желание от страна на Китай да проведе по-съществени обсъждания за контрола на оръжията", заявява организацията.

Говорителят на китайското Външно министерство посочи, че не е запознат с доклада на Пентагона, но допълни, че "подобни сензационни изявления" от страна на САЩ не са били рядкост преди. "САЩ целят да намерят оправдания за ускоряването на модернизацията на собствените им ядрени сили и други действия, които нарушават глобалния стратегически баланс", заяви Лин. "Китай твърдо се придържа към политиката си да не прибягва първи към използването на ядрени оръжия и поддържа ядрена стратегия за самоотбрана. Китай не участва в ядрена надпревара с която и да е друга страна", заключава говорителят.

Китай е започнал бързо и сигурно да увеличава размера на ядрените си сили, посочват американски анализатори. Арсеналът на китайските ядрени бойни глави е бил около 600 през миналата година, което "отразява по-бавния ритъм на производство в сравнение с минали години", но Китай ще разполага с повече от 1000 бойни глави до 2030, гласи докладът на Пентагона. От друга страна се предполага, че САЩ притежават около 5177 ядрени бойни глави.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да започне работа по план за ядрено разоръжаване съвместно с Китай и Русия.