Пуснаха още 11 хиляди файла по случая Епстийн

Огромен нов транш от 11 000 файла, свързани с педофила Джефри Епстийн, включително видеоклипове и снимки, бяха публикувани, съобщи "Дейли мейл".

Хилядите нови документи бяха публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на САЩ.

Министерството беше обвинено в укриване на информация и беше критикувано от демократите за бавното публикуване и значителното редактиране на записите от разследването на Епстийн.

Новите файлове включват стотици видеоклипове или аудиозаписи, по-специално кадри от видеонаблюдение от август 2019 г., месеца, в който Епстийн беше намерен мъртъв в килията си.

В документите са включени и съдебни протоколи, записи на ФБР и министерството на правосъдието, имейли и изрезки от вестници.

Министерството на правосъдието беше задължено със закон да публикува досиетата на Епстийн и неговата съучастничка Гислен Максуел до 19 декември, но ведомството заяви, че поради обема на материала те ще трябва да бъдат публикувани поетапно, за да бъдат редактирани подробностите за жертвите.

Министерството на правосъдието публикува около 11 000 линка към нови документи онлайн (вижте ги тук).

Конгресът почти единодушно прие Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн (EFTA), който налагаше пълното разкриване на досиетата до миналия петък.

Група от жертви по-рано се оплакаха, че е публикувана само „малка част" от досиетата и дори те са „пълни с необичайни и крайни редакции без никакво обяснение".

Съавторите на EFTA Ро Кхана, демократ, и Томас Маси, републиканец, заплашиха да повдигнат обвинения за неуважение срещу генералния прокурор Пам Бонди за неспазване на закона.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер представи в понеделник резолюция, призоваваща за правни действия срещу администрацията за неразкриването на пълните файлове на Епстийн.

Заместник-генералният прокурор Тод Бланш обвини забавянето с необходимостта да се редактират самоличностите на повече от 1000 жертви на Епстийн, а в неделя отрече обвиненията, че защитава Тръмп, който преди е бил близък приятел на Епстийн.

Тръмп първоначално се опита да блокира разкриването на досиетата.

Но президентът, който твърди, че е прекъснал връзките си с Епстийн години преди ареста му и не е обвинен в никакви нарушения, в крайна сметка се поддаде на нарастващия натиск от Конгреса и подписа закона, задължаващ публикуването на досиетата.

Разкритията от петък представляват само малка част от общата информация, която ФБР и Министерството на правосъдието твърдят, че притежават във връзка с Епстийн, и са силно редактирани, включително няколко документа или 100 и повече страници, които са изцяло зачеркнати.

Забележително е и липсата на препратки към Тръмп, който имаше широко известна приятелска връзка с Епстийн през 90-те и началото на 2000-те години.

Вместо това, в публикуваните файлове широко се споменава бившият президент Бил Клинтън, демократ и политически противник.

„Министерството на правосъдието трябва да спре да защитава богатите, властните и политически свързаните", заяви представителят Маси, независим консервативен републиканец от Кентъки, в публикация в X.

Говорителят на Клинтън Ангел Урена издаде изявление, в което призовава главния прокурор Пам Бонди да публикува незабавно всички останали материали по случая Епстийн, които по някакъв начин се отнасят до Клинтън, включително фотографии.

„Някой или нещо се защитава. Не знаем кой, какво или защо. Но знаем едно", заяви Урена и добави: „Нямаме нужда от такава защита."

Урена заяви, че има „широко разпространено подозрение", че Министерството на правосъдието „използва селективно разкриване на информация, за да внуши, че лица, които вече са били многократно оневинени от същото Министерство на правосъдието, са извършили нарушения".

Той не посочи подробно кой друг споделя това подозрение.