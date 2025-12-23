ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фландрия отпуска 250 000 евро в подкрепа на културния сектор на Украйна

Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Фламандското правителство отпуска 250 000 евро в подкрепа на културния сектор на Украйна, съобщи министърът на културата на белгийския регион Каролин Генез, предаде БТА. Средствата ще бъдат насочени към инициативи като мобилни библиотеки, преводи на украински език и проекти за подкрепа на психичното здраве чрез изкуство и култура, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

"Една от изричните цели на Владимир Путин е да унищожи украинската идентичност и култура", заяви Генез, като подчерта, че с тази подкрепа Фландрия цели да допринесе за възстановяването на културния живот в Украйна и за устойчивостта на обществото.

Дарението ще бъде предоставено чрез ЮНЕСКО, тъй като организацията вече е изготвила план за действие в подкрепа на украинската култура. Споразумението между фламандското правителство и ЮНЕСКО бе подписано вчера в централата на организацията в Париж.

Финансирането ще подпомогне програми, използващи културата и изкуството за опазване на психичното здраве на ветераните от войната, както и разполагането на мобилни библиотеки в райони, където достъпът до книги е бил прекъснат вследствие на конфликта.

Планът предвижда и подкрепа за литературния сектор, включително преводи на украински език. Освен това се очаква украински писатели и преводачи да участват във фестивал в Брюксел през март догодина.

Белгия.

