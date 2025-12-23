Перу създава правосъдно звено за борба с поръчковите убийства и отвличания

Правителството на Перу обяви, че ще създаде специално правосъдно звено, насочено към борбата с изнудването, поръчковите убийства и отвличанията, с цел по-бърза и координирана реакция на държавата срещу тези престъпления, съобщи БТА по информация на испанската новинарска агенция ЕФЕ.

"Това включва създаването на подсистема, която обхваща тези престъпления и ангажира институциите на съдебната система. Уверени сме, че през следващите месеци ще се появят положителни резултати", заяви премиерът Ернесто Алварес.

Той посочи, че целта е да се подобри координацията между изпълнителната власт, съдебната система и прокуратурата за противодействие на престъпленията, които са нараснали най-рязко в големите перуански градове.

Премиерът на Перу заяви още, че първите мерки на преходното правителство, встъпило в длъжност на 10 октомври след отстраняването на президента Дина Болуарте (2022–2025 г.), вече са дали "положителни резултати". Сред тях той открои засиления обмен на информация между разузнавателните служби, който според него е помогнал в борбата с престъпността.

Координираната работа между Министерството на вътрешните работи, Националната полиция и разузнаването е оказала "сериозно въздействие" върху мрежите за изнудване, допълни той. "Това обаче все още не е достатъчно", призна Алварес.

Перуанският премиер отбеляза, че престъпността в страната е станала повсеместна, като в редица случаи изнудванията се извършват от съседи или служители срещу хора от собствената им общност. По думите му в много случаи става въпрос не за организирани банди, а за лица, търсещи бърза печалба.

Преходният президент Хосе Хери заяви, че държавата ще утрои усилията си срещу престъпността и организираните престъпни групи. Той призна, че въпреки фокуса на правителството върху този проблем, очакваните резултати все още не са постигнати.

Новото правителство на Перу удължи с 30 дни извънредното положение в столицата Лима и в пристанищния град Каляо, за да се справи с организираната престъпност и беззаконието.

Местни експерти и медии отбелязват, че множеството случаи на изнудване и поръчкови убийства продължават въпреки засилените полицейски операции и разузнавателните усилия за разбиване на престъпните мрежи.