ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай налага временни антисубсидийни мерки на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21967036 www.24chasa.bg

Черногорският президент предложи референдум за поименно гласуване за депутати

856
Яков Милатович КАДЪР: Туитър/@JakovMilatovic

Черногорският президент Яков Милатович изпрати предложение до парламента за разписване на референдум за въвеждане на отворени бюлетини в изборното законодателство, съобщи президентството, цитирано от черногорската национална телевизия РТЦГ.

„След многобройни работни срещи с вас из цяла Черна гора, реших да изпратя предложение на парламента за разписване на референдум за въвеждане на отворени бюлетини в изборното ни законодателство", каза президентът. „Отворените бюлетини носят голяма необходима промяна. На следващите избори искаме най-сетне да върнем конституционното си право да избираме хората по име и фамилия, вместо да отбелязваме само имена на партии или коалиции".

По думите му този вариант дава възможност черногорците да гласуват за хора, които познават и на които имат доверие, предаде БТА.

„Ще гласуваме за хората, които са заслужили доверието ни. След референдума парламентарната работна група за изборната реформа вече няма да има причини за продължение на забавянето, а противниците на отворените бюлетини в партиите ще се изправят пред ясното послание на гражданите", отбеляза още Милатович.

Яков Милатович КАДЪР: Туитър/@JakovMilatovic

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта