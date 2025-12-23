Черногорският президент предложи референдум за поименно гласуване за депутати

Черногорският президент Яков Милатович изпрати предложение до парламента за разписване на референдум за въвеждане на отворени бюлетини в изборното законодателство, съобщи президентството, цитирано от черногорската национална телевизия РТЦГ.

„След многобройни работни срещи с вас из цяла Черна гора, реших да изпратя предложение на парламента за разписване на референдум за въвеждане на отворени бюлетини в изборното ни законодателство", каза президентът. „Отворените бюлетини носят голяма необходима промяна. На следващите избори искаме най-сетне да върнем конституционното си право да избираме хората по име и фамилия, вместо да отбелязваме само имена на партии или коалиции".

По думите му този вариант дава възможност черногорците да гласуват за хора, които познават и на които имат доверие, предаде БТА.

„Ще гласуваме за хората, които са заслужили доверието ни. След референдума парламентарната работна група за изборната реформа вече няма да има причини за продължение на забавянето, а противниците на отворените бюлетини в партиите ще се изправят пред ясното послание на гражданите", отбеляза още Милатович.