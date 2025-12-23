Тръмп изпрати подаръци на президента на Казахстан - шапка и ключ от Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев няколко подаръка, сред които символичeн ключ от Белия дом и бейзболна шапка с негов автограф, съобщи БТА по информация на агенция Казинформ.

През ноември, на церемония в Овалния кабинет, Тръмп прие акредитивните писма на казахстанския посланик във Вашингтон. Тогава американският президент сподели впечатленията си от срещата си с Токаев. "Американският президент предаде лични пожелания към казахстанския си колега и изрази уважение към него, определяйки го като прекрасен човек и опитен държавник с дълбоко и балансирано разбиране на международните процеси", отбелязва агенцията.