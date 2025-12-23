Бунтовниците хуси и Йемен ще разменят общо близо 3000 военнопленници

Бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран, и правителството на Йемен, ползващо се с поддръжката на международната общност, се споразумяха да да осъществят размяна на затворници, която засяга общо близо 3000 военнопленници от двата лагера, заявиха представители на двете страни в конфликта, цитирани от Франс прес.

"Правителството се споразумя с хусите, което ще позволи освобождаването на хиляди военнопленници", заяви Маджед Фадхайл, член на правителствената делегация, която договори размяната на задържаните, предаде БТА.

"Днес подписахме споразумение с другата страна, според което ще се осъществи мащабна размяна на затворници, която засяга 1700 наши затворници в замяна на 1200 техни, сред които има седем саудитци и 23 суданци", съобщи днес Абделкадер ал Муртада, представител на делегацията на хусите.