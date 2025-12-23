Германия: Спиране на огъня в Украйна няма да спре заплахата от страна на Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Русия може да използва евентуално примирие в Украйна, за да ускори подготовката си за атака срещу страна от НАТО, и призова отбранителния алианс да бъде готов за такъв сценарий, съобщава ДПА.

Вадефул подчерта, че не иска да спекулира колко вероятно е това да се случи, и добави: „Мога само да ни посъветвам да се подготвим за възможността това да се случи.", предаде БТА.

Той отбеляза, че НАТО разширява отбранителните си структури, а Германия реорганизира въоръжените си сили, увеличава броя на войските и оборудването, имайки предвид възможен руски удар. Но Европа не трябва да бъде доволна само при положение, че усилията за постигане на примирие в Украйна са успешни, каза Вадефул. Сигурността в Европа ще зависи от Русия за дълго време напред, каза той, добавяйки, че Москва може да бъде държана на разстояние само„от позиция на сила, единство в рамките на алианса и способни въоръжени сили".

„Няма причина да намаляваме усилията си. Точно обратното", каза още германският външен министър. „Мога само да посъветвам категорично да не се правят никакви отстъпки във всички тези проекти и планове, защото само позиция на сила ще доведе до по-голяма сигурност за нас в НАТО, а също и за нас в Германия."

Ако руската армия постигне траен военен успех в Украйна, „това ще представлява сериозна заплаха за НАТО", предупреди Вадефул. Само поради тази причина - подкрепата за Украйна - остава един от собствените интереси на Германия в областта на сигурността, добави той.

Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус оцени, че Русия може да атакува страна от НАТО на източния фланг на алианса до 2029 г., след като възстанови своите въоръжени сили.

Вадефул подчерта също така важността на надеждни гаранции за сигурността на Киев от страна на Запада, преди всичко от САЩ, докато продължават преговорите за прекратяване на огъня в Украйна.

„Това естествено означава ангажимент и искрена готовност от страна на тези, които дават обещания да подкрепят Украйна, ако тя бъде атакувана отново от Русия", заяви Вадефул. Той още каза, че Украйна може да бъде готова да направи отстъпки, включително възможни териториални отстъпки, само ако те бъдат придружени от надеждни гаранции за сигурност от Запада, преди всичко от САЩ.

„Европейците също ще трябва да дадат своя принос", подчерта Вадефул.

Как ще бъде структуриран този принос е нещо, „което ще обсъдим по-подробно, след като имаме прекратяване на огъня и видим, че Русия е наистина готова да мисли сериозно за мир", каза Вадефул.

Москва твърди, че е готова за преговори, добави той, но това не е същото като истинска готовност за мир. „Досега не сме видели такова нещо", каза още Вадефул, цитиран от ДПА.

Украйна се защитава вече близо четири години след руската пълномащабна инвазия.