Amazon отхвърли 1800 кандидатури за работа на севернокорейски агенти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От висшия мениджмънт на Amazon заявиха, че американският технологичен гигант е блокирал повече от 1800 кандидатури за работа на севернокорейски агенти, съобщи Би Би Си.

Те се опитали да кандидатстват за дистанционна работа в отдела на фирмата, свързан с информационни технологии, като са използвали откраднати или фалшиви самоличности, заяви главният директор по сигурността на Amazon Стивън Шмид в публикация в LinkedIn.

„Целта им е ясна - да бъдат наети, да получат заплата и да преведат парите обратно, за да финансират оръжейните програми на режима на страната си", каза той и добави, че тази тенденция се наблюдава в голям мащаб в цялата индустрия, особено в САЩ.

"Amazon е отбелязал увеличение на кандидатурите за работа от почти 1/3 от севернокорейци през изминалата година", твърди Шмид в публикацията си.

Той заяви, че агентите обикновено работят с хора, които управляват „лаптоп ферми" – компютри, базирани в САЩ, които се управляват дистанционно отвъд страната.

Фирмата е използвала комбинация от инструменти за изкуствен интелект и проверка от страна на персонала си, за да пресее кандидатурите за работа.

"Стратегиите, използвани от такива измамници, стават все по-сложни", отбелязва Шмидт.

Той призовава фирмите да докладват подозрителни кандидатури за работа на властите и предупреди работодателите да внимават за фалшиви кандидатури за работа от Северна Корея.

През юни американското правителство заяви, че е разкрило 29 „лаптоп ферми", които са били незаконно използвани в цялата страна от севернокорейски работници.