Украинските ВВС свалиха 587 дрона и 34 ракети, изстреляни от Русия

Трима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при руска атака срещу Украйна. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

До 11:30 ч. днес, съгласно предварителните данни, украинските военновъздушни сили (ВВС) са унищожили 621 руски дронове и ракети, предаде Укринформ, позовавайки на изявление на командването на украинските ВВС във Фейсбук.

Свалени са 587 дрона и 34 ракети тип Х-101 и „Искандер-К", изстреляни от Русия.

„През нощта на 23 декември (от 18 ч. на 22 декември) врагът извърши комбиниран удар срещу съоръжения на критичната инфраструктура на Украйна с дронове и ракети въздух-земя", се казва в изявлението.

Като цялото украинските сили са засекли 635 дрона и 38 ракети. Регистрирани са 39 удара на 21 места в Украйна.

Заради ударите през нощта атомните електроцентрали в Украйна работят с намалена мощност, поради което има прекъсвания на тока в осем области.

Междувременно ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че броят на ранените в Святошински район на украинската столица е достигнал пет души, сред които и дете.

Падащи отломки от свалени дронове са нанесли щети на няколко пететажни сгради, съобщи Държавната служба по извънредни ситуации в приложението „Телеграм".

