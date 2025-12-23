Мицкоски: Не сме против увеличението на минималната заплата, но да е съгласувано с работници и работодатели

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството не е против увеличението на минималната заплата, тъй като програмата ѝ е за растеж на заплатите и честно заплащане на труда, но това трябва да бъде съгласувано както с работниците, така и с работодателите, предаде БТА по информация на МИА.

„Искам ясно да подчертая, че правителството не е против увеличаването на минималната заплата. Нашата идея е заплатите да растат и трудът да бъде оценяван съответно. Но също така сме твърдо убедени, че такова увеличение трябва да е резултат от общо съгласие между работниците и работодателите, постигнато чрез социален диалог и на основата на реални икономически възможности", каза Мицкоски на заседание на Икономическия социален съвет на Северна Македония.

Според него устойчиво увеличение на заплатите не се постига с административни решения, взети за една нощ, а със силна и продуктивна икономика.

„Днешното заседание на Икономическия социален съвет потвърждава съвместния ни ангажимент – ключовите икономически и социални въпроси да се решават чрез диалог, партньорство и взаимна отговорност", каза той. „Този съвет не е формалност, а основа на социалната кохезия и стабилност в страната, място, където интересите на работниците, работодателите и правителството се срещат с цел изграждане на устойчива и справедлива икономика".

По думите му целта на правителството е да създаде по-силна икономика, която да отваря нови работни места и да осигурява достоен стандарт на живот за всеки гражданин на Северна Македония.