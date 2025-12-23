Тръгна деветдесет и осмият конвой с хуманитарна помощ от Египет за Газа

Деветдесет и осмият конвой с хуманитарна помощ от Египет за Газа влезе в Северен Синай през пункта "Рафах", като се насочва към пропускателния пункт "Керем Шалом" с цел да стигне до ивицата Газа, съобщи БТА по информация на египетската новинарска агенция МЕНА.

Камионите превозват медицински материали, помощ за подслон, храни, брашно, сухо мляко, лекарства и големи количества гориво, предназначени за палестинците в Газа. Инициативата беше стартирана на 27 юли от Египетския Червен полумесец.

На 2 март Израел затвори граничните пунктове към Газа след края на първата фаза на примирието и провала на преговорите за неговото удължаване. Примирието бе нарушено на 18 март с въздушни удари и подновени сухопътни операции.

Израелските власти блокираха вноса на хуманитарна помощ, гориво и материали за подслон, както и достъпа на тежка техника за разчистване на руините и възстановяване. През май беше допуснато ограничено количество помощи, което не покрива минималните нужди на населението и беше разкритикувано от ООН и от хуманитарни организации.