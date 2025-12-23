Премиерът на Гренландия: Тъжен съм от подновения интерес на Тръмп към острова ни

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че е тъжен заради подновения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп към придобиване на самоуправляващата се датска територия в Арктика.

Нилсен написа този коментар във „Фейсбук", след като Тръмп потвърди вчера, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност, и каза, че специален пратеник - губернаторът на щата Луизиана Джеф Ландри - назначен от него за обширния, богат на полезни изкопаеми остров, ще „поведе атаката".

"Ние сме народ с дълга история, силна култура и жизнена демокрация. Ние сме държава с отговорност за собствената си територия и за собственото си бъдеще. Нашата териториална цялост и правото ни на самоопределение се корени в международното право и не могат просто да бъдат пренебрегнати. Затова и аз съм благодарен. Благодаря ви, момчета у дома за ясната подкрепа и проявеното единство. Спокойствието и достойнството, с които сте посрещнали ситуацията, изпраща ясен сигнал за хора, които стоят твърдо на своите ценности и отговорности. Бих искал също така да благодаря на правителствени лидери и партньори по света, които ясно и недвусмислено показаха уважението си към Гренландия, към нашите демократични институции и към основните принципи на международното право. Подкрепата потвърждава, че не сме сами у дома.

Гренландия е нашата страна. Тук се вземат решенията ни. И по всяко време ще се боря за нашата свобода и правото ни на самоопределение и ще оформя бъдещето ни", написа Нилсен.