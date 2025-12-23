Арестуваха Грета Тунберг на протест в подкрепа на гладуващите за Палестина (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Aрестуваха Грета Тунберг на протест в центъра на Лондон в подкрепа на гладуващите от "Затворници за Палестина", съобщи SkyNews.

Полицията в Лондон съобщи, че 22-годишната Тунберг е била арестувана. Тя е държала плакат, изразяващ подкрепа за забранената организация "Затворници за Палестина", което противоречи на раздел 13 от Закона за тероризма на страната.

Във видео, споделено от протестната група се вижда как Тунберг държи плакат с надпис „Подкрепям затворниците от движението за Палестина". Противопоставям се на геноцида" по време на демонстрация пред офисите на Aspen Insurance в центъра на Лондон.

Групата твърди, че е атакувала компанията във вторник сутринта, защото предоставя услуги на свързаната с Израел отбранителна фирма Elbit Systems.

Двама нейни активисти са напръскали фасадата на сградата с червена боя, преди полицията да пристигне и да ги арестува.

Шведската активистка беше на митинга в Лондон, за да подкрепи групата, чийто членове в момента са в ареста и изпълняват гладна стачка от 2 ноември.

Те се обявяват против факта, че Обединеното кралство е домакин на оръжейни фабрики, които доставят оръжие на Израел.

Гладуващите са били посетени от няколко политици, някои от които са предупредили правителството, че те може да умрат през следващите дни от недояждане.