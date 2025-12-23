Мъж бе осъден на 50 г. затвор за убийството на седемгодишно дете в училище в Загреб

Окръжният съд в Загреб осъди на 50 години затвор мъж заради тежко убийство на дете с нож в Основното училище „Пречко" през декември миналата година, както и за четири опита за убийство и 50 нарушения на правата на детето, предаде БТА по информация на хърватската национална телевизия ХРТ.

На 20 декември м.г. двадесетгодишният Л.М. отива в старото си училище „Пречко" по време на учебните занятия с намерението да убие деца, ученици в училището, и техни учители. Той напада с нож учителка и ученици на седемгодишна възраст, като едно дете е убито, докато учителката и три други деца са тежко ранени.

След това мъжът бяга и се укрива в близката клиника, където прави опит за самоубийство.

Говорителят на съда Крешимир Девчич коментира, че съдебният съвет е преценил, че само най-тежкото наказание – затвор от 50 години – може да допринесе за превенцията на такива престъпления.

„С това искаме да изпратим послание до цялото общество, че такива престъпления са недопустими и няма да се толерират и че действително за всеки евентуален извършител ще бъде приложено и съответното наказание", добави той.

Марко Сикирица, представител на Родителския съвет в училището, благодари на съда и заяви: „За съжаление, живеем в разделено общество и ми е жал, че системата, която трябваше да бъде до децата ни и да ги подкрепя, в крайна сметка ги разочарова".

Адвокатът на засегнатите семейства Крешимир Шкарич заяви, че това дело е показало всички аномалии на системата.

„Затова в това дело няма победители и загубили, всъщност повече хора тук са загубилите – и семейството на престъпника, да не говорим за семействата на децата, които пострадаха, и най-вече семейството, чието дете почина", каза той.