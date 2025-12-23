Зеленски изслуша двама свои представители в разговорите с американския преговорен екип

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изслуша Рустем Умеров и Aндрий Хратов след срещите си с американския преговорен екип. "Те работиха продуктивно с пратениците на президента Тръмп и сега са подготвени няколко проектодокумента. По-конкретно те включват документи за гаранции за сигурност за Украйна, за възстановяването и за основна рамка за прекратяване на тази война. Точките за днес са поставени така, че да отговарят на целта за действително прекратяване на войната и необходимостта от предотвратяване на трета руска инвазия. Всеки кръг от преговори и срещи допринася за защитата на интересите на Украйна и ние ще продължим тази работа по същия конструктивен начин", написа в профила си във фейсбук Зеленски.

Той благодари и на европейските партньори за подкрепата и координацията и очаква да продължи диалога със САЩ. Смята, че от съществено значение е дипломацията винаги да върви ръка за ръка с необходимия натиск върху Русия и необходимата подкрепа за Украйна.