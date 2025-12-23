В Сирия задържаха известен американски журналист ислямист

Известен американски журналист ислямист, който критикува новото правителство на Сирия и зараждащото се партньорство със САЩ, е бил задържан от сирийските сили за сигурност, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Билал Абдул Карим, бивш стендъп комик в САЩ, превърнал се във военен журналист, който живее в Сирия от 2012 г. и работи с много чуждестранни медии, е бил задържан в Ал Баб, в северната провинция Алепо, вчера.

Сирийското министерство на информацията, говорител на министерството на вътрешните работи и говорител на специалния пратеник на САЩ в Сирия засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Абдул Карим е изявен глас сред чуждестранните ислямисти в Сирия, давайки гласност на твърдолинейните, които считат президента Ахмед аш Шараа - който някога е командвал клон на "Ал Кайда" в Сирия - за това, че прави прекалено много компромиси с ислямските ценности, откакто е на власт.

През август Абдул Карим подаде петиция до сирийската държава да даде гражданство на чуждестранните джихадисти сред бунтовниците, които дойдоха на власт с групата Хаят Тахрир ал-Шам (ХТШ), която свали автократичния президент Башар Асад преди година.

Оттогава съдбата на чуждестранните бойци е под въпрос, тъй като малко страни са склонни да приемат обратно хора, които често считат за екстремисти, а някои сирийци се опасяват от тяхното присъствие.

Правителството на Шараа постепенно ограничи свободата им на изразяване, като задържа няколко души, включително някои, които имаха сериозно присъствие в социалните врежи, отбелязва Ройтерс.

В най-новото си видео Абдул Карим критикува решението на Сирия да се присъедини към глобалната коалиция, водена от САЩ, за борба с "Ислямска държава". Видеото беше публикувано ден след като въоръжен мъж, за когото САЩ и Сирия твърдят, че е бил член на "Ислямска държава", уби двама американски войници и цивилен преводач в Източна Сирия.