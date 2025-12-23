Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на газ от Русия до 31 март

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март 2026 година, предава БТА по информация на сръбските медии.

„Имаме споразумение за удължаване на доставките на газ с още три месеца, до 31 март, за да могат хората да не се притесняват и да спят спокойно", каза Вучич.

Той заяви, че разполага с информация, че представители на „Газпром" обсъждат продажбата на дял в националната петролна компания на Сърбия НИС и с унгарската петролна компания МОЛ наред с други кандидати.

„Унгарците са наши приятели. Нека просто да приключим възможно най-скоро до 15 януари", каза Вучич и допълни, че днес се навършват 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол.

Датата 15 януари е срокът, който сръбският президент Александър Вучич предоставя на руската страна да продаде своя дял в НИС.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял. Вследствие на санкциите Сърбия е заплашена от криза за петролни продукти, но сръбските власти уверяват, че страната разполага със запаси от горива и трикратно е увеличила вноса им.