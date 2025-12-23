Захарова: Лавров ще се срещне със сирийския външен министър в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще се срещне със сирийския си колега Асад аш Шибани, пристигнал на посещение в Москва, заяви пред ТАСС говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова.

По-рано ТАСС съобщи, позовавайки се на сирийската новинарска агенция САНА, че Аш Шибани и министърът на отбраната на Сирия Мурхаф Абу Касра са на официално посещение в Москва, където е планирано да разговарят с „руски официални представители“.

В състава на сирийската делегация са и служители на сирийското разузнаване, добави ТАСС, цитирана от БТА.