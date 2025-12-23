Файловете „Епстийн" разкриха имейл до Гислейн от „Балморал", подписан с "А" за "приятели за забава"

Имейл, изпратен до трафикантката на секс Гислейн Максуел от „Балморал" и подписан „A xxx", я пита дали е „намерила някакви нови неуместни приятели", с които да се „забавляват", разкриват файловете „Епстийн".

Документите, публикувани в петък, хвърлят нова светлина върху вътрешния свят на осъдения сексуален хищник Джефри Епстийн и включват изображение на неговия приятел Андрю Маунтбатън-Уиндзор – бившия принц Андрю – легнал върху пет жени, пише "Дейли мейл".

Последните разкрития включват поредица от имейли между Максуел и „Невидимия човек", използващ имейл адреса „[email protected]

". През август 2001 г. мъжът, който подписва съобщенията си като „A xxx", пише на Максуел: „Горе съм в Балморал, летния лагер за Кралското семейство".

Той твърди, че е „напълно изтощен" и казва, че „Момичетата" са „напълно съсипани", след което пита как е Максуел. Пише: „Как е Лос Анджелис? Намери ли ми някакви нови неуместни приятели? Кажи ми кога ще идваш, защото съм свободен от 25 август до 2 септември и искам да отида някъде топло и слънчево с някои забавни хора, преди да се наложи сериозно да се захвана с работа през есента." Той завършва: „Всякакви идеи са добре дошли! До скоро, A xxx".

Няколко дни по-късно Максуел отговаря: „Много съжалявам, че те разочаровам, но истината трябва да се каже. Успях да намеря само подходящи приятели." Тя подписва: „Целувки, Gx".

Мъжът отговаря на 18 август: „Съсипан!" Той добавя, че е загубил камериерката си през същата седмица. „Тя беше с мен, откакто бях на 2 години", гласи съобщението. „Малко съм извън равновесие, защото не само офисът ми беше преструктуриран, но и напуснах Кралския флот, а сега целият ми живот е в смут, защото няма кой да се грижи за мен. Тя беше истинска опора и почти част от семейството."

Той добавя: „Ако имаш добри идеи как да си върна концентрацията, ще съм благодарен за съвет. До скоро... надявам се, ако идваш насам. A xxx".

През март 2002 г. Максуел изпраща съобщение до „Невидимия човек", препращайки имейл, който е изпратила на свой познат.

„Току-що дадох на Андрю твоя телефонен номер", пише тя. „Той има интерес да види линиите Наска", казва тя, очевидно визирайки археологическия обект в Перу. „Може да язди, но това не е любимият му спорт, т.е. без коне."

Тя добавя: „Малко туризъм, малко туризъм с два крака (четете: интелигентни, хубави, забавни и от добри семейства) и той ще бъде много щастлив. Знам, че мога да разчитам на теб да му покажеш прекрасно изживяване и че ще го запознаеш само с приятели, на които можеш да имаш доверие – дружелюбни, дискретни и забавни."

„Невидимият човек" отговаря: „Разбрах, ще му се обадя днес, ако мога. Обичам те, A xxx".

Новите разкрития идват в момент, когато Министерството на правосъдието на САЩ официално поиска Андрю да бъде „принуден" да отговори на въпроси относно отношенията си с детския сексуален престъпник Епстийн и осъдения за сексуални престъпления моден магнат Питър Найгард.

Новите документи, публикувани тази сутрин, включват сензационното „Искане за съдействие", изпратено до британското правителство, с молба да бъде организирано интервю на агенти на ФБР с тогавашния херцог на Йорк.

В него се посочва, че има „доказателства, че принц Андрю е участвал в сексуално поведение, включващо една от жертвите на Епстийн".

Дългоочакваните файлове „Епстийн" бяха публикувани в петък от Министерството на правосъдието, което качи документите на сайта си и ги организира в четири масива от данни.

Сред 8 000 нови документа има твърдения, че бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е пътувал с частния самолет на Епстийн „много повече пъти, отколкото е било известно досега", включително едно пътуване с 20-годишна жена.

Имейл от помощник-прокурор в Ню Йорк посочва, че Тръмп е бил вписан като пътник на осем полета между 1993 и 1996 г., като поне на четири от тях е присъствала и съучастничката на Епстийн – Гислейн Максуел.