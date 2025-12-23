Църквите в Йерусалим с предупреждение срещу "фалшивия мир" в рождественското си послание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главите и патриарсите на Църквите в Йерусалим отправиха съвместно послание за надежда в навечерието на празника Рождество Христово. Призивът идва в контекста на нестихващото напрежение в региона на Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сред подписалите документа са патриарсите на православната, арменската и латинската църква, както и Кустодията на Светите земи, която представлява римокатолическата Францисканска кустодия, и архиепископите на Коптската православна църква, Сиро-яковитската православна църква и Етиопската православна църква.

Въпреки че спирането на огъня в Газа позволи на много общности отново да празнуват празника по-публично, лидерите призоваха за предпазливост.

В съвместното си послание за Рождество те цитираха Книга на пророк Иезекииля, където се предупреждава за онези, които говорят за „мир, а пък мир няма“.

„Въпреки декларираното прекратяване на военните действия, стотици (хора) продължават да са убивани или да получават тежки наранявания“, се казва в изявлението.

„Много повече са преживели насилствени нападения срещу себе си, имуществото и свободите си – не само в Светите земи, но и в съседните страни“, добавят те.

Църковните лидери потвърдиха „солидарността си с всички онези, които страдат и са онеправдани“.

Същевременно те призоваха „християните и останалите (хора) с добра воля по света“ да не намаляват молитвите и усилията си за истински и справедлив мир в родината на Иисус Христос „и по цялата земя“.

Християните ще посрещнат Рождество в Светите земи за пръв път след края на войната в Газа. Пред църквата „Рождество Христово“ във Витлеем бе поставено голямо коледно дръвче.

Утре след традиционната процесия от Йерусалим до Витлеем там ще бъде отслужена меса точно в полунощ.

Израелското Министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да пристигнат за празниците.

Латинският патриарх – най-високопоставеният представител на Католическата църква в Светите земи – наскоро посети ивицата Газа, припомня ДПА.