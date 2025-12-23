Признаха за виновни двама, планирали терористична атака срещу евреи в Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже бяха признати за виновни за планиране на терористична атака срещу еврейската общност в Северозападна Англия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съда заговорът е бил насърчен от групировката "Ислямска държава" и е целял убийството с автомати на стотици невинни хора.

Присъдите на двамата британски граждани ще бъдат произнесени на 13 февруари догодина.

Уалид Садауи, на 38 години, и 52-годишният Амар Хюсеин, и двамата британски граждани, бяха признати за виновни в подготовка на терористични действия след процес в Кралския съд на Престън.

Съдебният процес започна седмица след смъртоносния инцидент пред синагога в Манчестър, а присъдите бяха произнесени малко повече от седмица след масовата стрелба на плажа Бондай в Сидни по време на празнуването на еврейския празник Ханука, при което бяха убити 15 души. Случаят, за който се предполага, че също е бил насърчен от "Ислямска държава", засили опасенията във връзка с увеличаващите се случаи на антисемитизъм, отбелязва Ройтерс.

И двамата подсъдими заявиха, че са невинни. Садауи заяви пред съдебните заседатели, че е участвал в заговор от страх за живота си и че никога не е имал намерение да извърши терористично нападение или да нарани когото и да било.

Хюсеин не даде показания и не каза почти нищо по време на съдебния процес.

През първия ден на делото той беше изведен от залата, след като прекъсна гневно излагането на фактите по делото с възглас "Колко бебета?", най-вероятно визирайки израелските нападения в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.