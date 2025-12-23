Три деца и майка им са ранени сериозно при взрив в сграда край Париж (Видео)

Три деца и майка им бяха ранени сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти.
Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура.
Ранена е и 39-годишната им майка, допълниха медии, цитирани от БТА.
Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.
Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.
Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.
L'explosion d'un pavillon a fait quatre blessés graves ce mardi matin à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines. Une femme de 39 ans et ses enfants âgés de 2, 4 et 5 ans sont en état d'urgence absolue.— M6 Info (@m6info) December 23, 2025
🎥 Nguyen Tran 🎙️ @hombrado_louna pic.twitter.com/PYbtKow07c