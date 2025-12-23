ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Икономическата дипломация и инвестиционното п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21969155 www.24chasa.bg

Три деца и майка им са ранени сериозно при взрив в сграда край Париж (Видео)

892
КАДЪР: Екс/@InfosFrancaises

Три деца и майка им бяха ранени сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти. 

Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура.

Ранена е и 39-годишната им майка, допълниха медии, цитирани от БТА. 

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.

Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.

 

КАДЪР: Екс/@InfosFrancaises

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта