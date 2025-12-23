Единственият депутат християнин в Меджлиса иска 25 декември да бъде неработен ден

Единственият депутат в Меджлиса на Турция, който се самоопределя като християнин, Георг Аслан, поиска първият ден на Коледа, 25 декември, да бъде обявен за неработен ден и в Турция, съобщи „Т24“.

Депутатът, който е част от прокюрдската партия ДЕМ и е избран за народен представител от Мардин, внесе предложение за законодателни промени, с които това да бъде официализирано. В мотивите си той посочи, че подобен акт би създал чувство за равнопоставеност у турците, които са християни.

„В Турция, която има богато културно наследство и е изградена от общество, в което живеят хора с различни религии и вярвания, са необходими политики на равнопоставеност и приобщаване. В тази връзка официалното обвяване на Коледа за неработен ден, подобно на Курбан Байрам и Рамазан Байрам, ще бъде важна стъпка“, заяви депутатът.

При внасянето на закона Георг Аслан подчерта, че в държави с преобладаващо мюсюлманско население като Ирак, Сирия, Йордания и Египет този въпрос вече е уреден.

Няма официална статистика колко души от населението в Турция се самоопределят като християни. По различни данни те са около 200 хил. души. Толерантността между религиите беше сред основните теми и при посещението на папа Лъв XIV в страната. Тогава като пример за нея президентът Реджеп Тайип Ердоган посочи, че през последните години в Турция са реставрирани близо 100 църкви, манастири и обредни домове.