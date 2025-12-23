Бележка на Епстийн: Нашият президент също споделя любовта ни към млади, сочни момичета

Джефри Епстийн твърди, че „нашият президент" обича „млади, сочни момичета" в смразяваща пощенска картичка от 2019 г., адресирана до серийния сексуален насилник над деца Лари Насар, написана само дни преди самия Епстийн да бъде открит мъртъв в затворническата си килия.

Макар в текста президентът да не е назован по име, по това време Доналд Тръмп изкарваше първия си мандат в Белия дом, пише "Дейли мейл".

Нов документ, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, разкрива една от последните кореспонденции на опозорения финансист преди смъртта му на 10 август 2019 г. в затвора „Метрополитън Корекшънъл Сентър" в Ню Йорк. Писмото е адресирано до Насар — бивш лекар на олимпийския отбор на САЩ и централна фигура в най-големия скандал със сексуално насилие в историята на американския спорт — и е изпратено по пощата дни след смъртта на Епстийн.

„Както вече знаеш, поех по „късия път" към дома", пише Епстийн в ръкописната бележка.

Той продължава: „Успех! Споделяхме едно нещо... нашата любов и грижа за младите дами с надеждата те да достигнат пълния си потенциал.

Нашият президент споделя любовта ни към млади, сочни момичета. Когато минаваше млада красавица, той обичаше да „хваща за чатала", докато ние накрая се задоволявахме с храна в столовете на системата. Животът е несправедлив."

Картичката е подписана „Твой, Дж. Епстийн" и е адресирана до „L.N." — инициалите на Лари Насар.

Доналд Тръмп не е обвиняван в престъпления, свързани с трафика на деца в случая „Епстийн".

Лари Насар се призна за виновен за притежание на детска порнография и унищожаване на доказателства и през декември 2017 г. беше осъден на 60 години затвор. Под прикритието на медицинска помощ той е малтретирал около 300 спортисти. Сред жертвите му са олимпийските шампионки Симон Байлс и Маккейла Марони.

„Той злоупотреби с доверието ми, с тялото ми и остави белези в психиката ми, които може никога да не изчезнат", написа Марони в показанията си пред съда.

„Не искам нито една млада гимнастичка или спортист да преживее ужаса, който преживях аз и стотици други", заяви Байлс пред Конгреса през 2021 г.

Макар това да е първият път, в който картичката става публично достояние в рамките на масовото публикуване на доказателства от Министерството на правосъдието, "Асошиейтед Прес" съобщи за съществуването ѝ още през 2023 г.

Според AП, писмото, с пощенско клеймо от 13 август 2019 г., е било върнато в пощенската служба на затвора седмици по-късно. „Изглежда, че го е изпратил и то се е върнало при него", е заявил разследващ служител тогава.

Тръмп многократно е отричал участие в престъпната дейност на Епстийн. Въпреки това, сред около 8 000 нови документа се съдържа имейл от помощник-прокурор в Ню Йорк, според който Тръмп е пътувал с частния самолет на Епстийн осем пъти между 1993 и 1996 г., включително на полет с 20-годишна жена. На поне четири от тези полети е присъствала и Гислейн Максуел.

Министерството на правосъдието омаловажи значението на документите, съдържащи името на Тръмп, заявявайки, че те включват „неверни и сензационни твърдения", подадени малко преди изборите през 2020 г.

Въпреки това, критиките от страна на жертви, законодатели и общественици продължават — както за забавянето на публикуването, така и за силно редактираните и лишени от контекст документи.