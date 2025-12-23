Власт, сигурност и преход: Енергийни системи и стратегически избор по източния фланг на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През последното десетилетие енергийните системи в източния фланг на ЕС претърпяха дълбоки промени под натиска на климатичните амбиции, нестабилните пазари и нарастващото геополитическо напрежение. За целите на доклада –( Виж тук текста на английски език) проектът „Източен фланг“, в който участва "24 часа", обхваща девет държави: България, Чехия, Финландия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Тези страни започнаха десетилетието с различни нива на готовност и наследена инфраструктура. Прекъсванията на руските доставки след 2022 г. разкриха неравномерна устойчивост в региона, като някои страни се адаптираха бързо, докато други бяха принудени да правят скъпи корекции. Кризата доведе до „кръпка“ от национални стратегии вместо единен регионален отговор.

1. Сравнение на енергийните миксове и политическите приоритети. Въпреки общата регулаторна рамка на ЕС, енергийните миксове на тези девет страни се развиха по различен начин, отразявайки дълбоки политически предпочитания.

• Група 1 (Финландия, Латвия и Литва): Финландия съчетава инвестиции във ВЕИ и ядрена енергия с дълбока интеграция в скандинавските пазари. Латвия следва път, основан на хидроенергия и слънчев капацитет, движен от технологичния прогрес и поевтиняването на слънчевите панели. Литва извърши бърз преход, като през 2023 г. слънцето и вятърът вече съставляват по-голямата част от инсталираната мощност за сметка на природния газ.

• Група 2 (Словакия и Чехия): Тези страни дават приоритет на ядрената енергия за стабилност на системата. В Словакия ядрената енергия осигурява над 60% от производството на електроенергия, докато Чехия следва по-предпазлив път на поетапно извеждане на въглищата при запазване на стабилна роля на АЕЦ.

• Група 3 (Полша и България): Оформени от историческо наследство и структурни ограничения. В Полша въглищата остават централен източник, въпреки бързото разширяване на вятърната и слънчевата енергия. България следва подобна траектория, като исторически разчита на въглища и ядрена енергия, но в началото на 2020-те години отбелязва бързо разширяване на соларния капацитет.

Специфични случаи: Румъния поддържа силно диверсифициран микс (хидро, АЕЦ, газ и ВЕИ) и действа като регионален стабилизатор. Унгария остава изключение, като дава приоритет на държавния контрол и ценовата стабилност, често отклонявайки се от пазарните подходи на ЕС и запазвайки зависимостта си от руски газ и ядрени технологии.

2. Енергийна устойчивост след кризата от 2022 г. Руската инвазия подейства като „стрес тест“ за региона.

• Полша беше добре подготвена благодарение на дългогодишни инвестиции в LNG инфраструктура и интерконектори, което ѝ позволи да прекрати вноса от Русия още през 2022 г.

• Финландия абсорбира шока чрез силно планиране за извънредни ситуации и бърз достъп до втечнен газ, превръщайки енергийната устойчивост в основна цел на сигурността.

• Балтийските държави затвърдиха стратегията си за диверсификация, като Литва напълно се откъсна от руския газ и засили ролята си на регионален център.

• Румъния и България ускориха диверсификацията след 2022 г.. България диверсифицира доставките си чрез внос на LNG и нови интерконектори, въпреки че политическата нестабилност забави някои реформи.

• Чехия реагира решително на шока, осигурявайки капацитет в LNG терминали в Нидерландия и Германия и планирайки отказ от руски петрол до 2025 г..

• Словакия и Унгария показват по-бавна промяна: Словакия остава силно зависима от руски газ и ядрено гориво, докато Унгария избра да запази тесните си енергийни връзки с Русия, включително проекта за АЕЦ „Пакш II“.

3. Политически отговори на цените и конкурентоспособността. След 2022 г. държавите трябваше да балансират между стабилност на доставките и достъпни цени.

• Финландия и Балтийските страни се възползваха от пазарната интеграция, което помогна за овладяване на волатилността без мащабна държавна намеса.

• Чехия и Румъния са изправени пред високи цени за крайните потребители и индустрията, което остава структурно предизвикателство.

• Полша използва тавани на цените за защита на домакинствата, но зависимостта от въглища поддържа цените чувствителни към пазарната динамика.

• Словакия и България разчитаха сериозно на държавна намеса за социална стабилизация, което понякога отслабваше индустриалната конкурентоспособност.

• Унгария прилага административен контрол върху цените за домакинствата като централен инструмент, което обаче отслабва стимулите за енергийна ефективност.

4. Регионално сътрудничество: Предизвикателства и възможности. Защитата на критичната инфраструктура (тръбопроводи, LNG терминали и мрежи) е най-споделената грижа в региона. Въпреки общите проблеми, сътрудничеството често е затруднено от политическа фрагментация. Форматът на Вишеградската четворка губи значение поради разминаващи се позиции относно Русия и климатичната политика. Примери като спора между Полша и Чехия за мина „Турув“ показват как тесните национални сметки могат да подкопаят доверието.

Въпреки това, сътрудничеството е успешно, когато е подкрепено от външни стимули като фондовете на ЕС (REPowerEU) или общи заплахи. Балтийските държави са пример за успешна интеграция и синхронизация на мрежите.

Общи изводи. Кризата от 2022 г. беше „сигнал за събуждане“, който разкри, че разчитането на руската енергия вече не е рационален избор. Енергийната политика вече не може да бъде отделена от сигурността и конкурентоспособността. За да остане фактор на глобалната сцена, Европа трябва да мобилизира вътрешния си потенциал и да гради устойчивост чрез дълготрайно сътрудничество, базирано на споделена оценка на рисковете.

Автори:

Автори: Ирена Йенчова, Олга Юрковска, Дайва Юозайтите, Андрис Карклувалкс, Лудек Майек, Каталина Михай, Ищван М. Сабо, Каарина Вайнио, Станимир Въгленов

Под редакцията на: Олга Юрковска

