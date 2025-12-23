ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3-и сме в Европа по пренаселени домакинства (Графи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21969825 www.24chasa.bg

Власт, сигурност и преход: Енергийни системи и стратегически избор по източния фланг на ЕС

1004

През последното десетилетие енергийните системи в източния фланг на ЕС претърпяха дълбоки промени под натиска на климатичните амбиции, нестабилните пазари и нарастващото геополитическо напрежение. За целите на доклада –( Виж тук текста на английски езикпроектът „Източен фланг“, в който участва "24 часа", обхваща девет държави: България, Чехия, Финландия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Тези страни започнаха десетилетието с различни нива на готовност и наследена инфраструктура. Прекъсванията на руските доставки след 2022 г. разкриха неравномерна устойчивост в региона, като някои страни се адаптираха бързо, докато други бяха принудени да правят скъпи корекции. Кризата доведе до „кръпка“ от национални стратегии вместо единен регионален отговор.

1. Сравнение на енергийните миксове и политическите приоритети. Въпреки общата регулаторна рамка на ЕС, енергийните миксове на тези девет страни се развиха по различен начин, отразявайки дълбоки политически предпочитания.

Група 1 (Финландия, Латвия и Литва): Финландия съчетава инвестиции във ВЕИ и ядрена енергия с дълбока интеграция в скандинавските пазари. Латвия следва път, основан на хидроенергия и слънчев капацитет, движен от технологичния прогрес и поевтиняването на слънчевите панели. Литва извърши бърз преход, като през 2023 г. слънцето и вятърът вече съставляват по-голямата част от инсталираната мощност за сметка на природния газ.

Група 2 (Словакия и Чехия): Тези страни дават приоритет на ядрената енергия за стабилност на системата. В Словакия ядрената енергия осигурява над 60% от производството на електроенергия, докато Чехия следва по-предпазлив път на поетапно извеждане на въглищата при запазване на стабилна роля на АЕЦ.

Група 3 (Полша и България): Оформени от историческо наследство и структурни ограничения. В Полша въглищата остават централен източник, въпреки бързото разширяване на вятърната и слънчевата енергия. България следва подобна траектория, като исторически разчита на въглища и ядрена енергия, но в началото на 2020-те години отбелязва бързо разширяване на соларния капацитет.

Специфични случаи: Румъния поддържа силно диверсифициран микс (хидро, АЕЦ, газ и ВЕИ) и действа като регионален стабилизатор. Унгария остава изключение, като дава приоритет на държавния контрол и ценовата стабилност, често отклонявайки се от пазарните подходи на ЕС и запазвайки зависимостта си от руски газ и ядрени технологии.

2. Енергийна устойчивост след кризата от 2022 г. Руската инвазия подейства като „стрес тест“ за региона.

Полша беше добре подготвена благодарение на дългогодишни инвестиции в LNG инфраструктура и интерконектори, което ѝ позволи да прекрати вноса от Русия още през 2022 г.

Финландия абсорбира шока чрез силно планиране за извънредни ситуации и бърз достъп до втечнен газ, превръщайки енергийната устойчивост в основна цел на сигурността.

Балтийските държави затвърдиха стратегията си за диверсификация, като Литва напълно се откъсна от руския газ и засили ролята си на регионален център.

Румъния и България ускориха диверсификацията след 2022 г.. България диверсифицира доставките си чрез внос на LNG и нови интерконектори, въпреки че политическата нестабилност забави някои реформи.

Чехия реагира решително на шока, осигурявайки капацитет в LNG терминали в Нидерландия и Германия и планирайки отказ от руски петрол до 2025 г..

Словакия и Унгария показват по-бавна промяна: Словакия остава силно зависима от руски газ и ядрено гориво, докато Унгария избра да запази тесните си енергийни връзки с Русия, включително проекта за АЕЦ „Пакш II“.

3. Политически отговори на цените и конкурентоспособността. След 2022 г. държавите трябваше да балансират между стабилност на доставките и достъпни цени.

Финландия и Балтийските страни се възползваха от пазарната интеграция, което помогна за овладяване на волатилността без мащабна държавна намеса.

Чехия и Румъния са изправени пред високи цени за крайните потребители и индустрията, което остава структурно предизвикателство.

Полша използва тавани на цените за защита на домакинствата, но зависимостта от въглища поддържа цените чувствителни към пазарната динамика.

Словакия и България разчитаха сериозно на държавна намеса за социална стабилизация, което понякога отслабваше индустриалната конкурентоспособност.

Унгария прилага административен контрол върху цените за домакинствата като централен инструмент, което обаче отслабва стимулите за енергийна ефективност.

4. Регионално сътрудничество: Предизвикателства и възможности. Защитата на критичната инфраструктура (тръбопроводи, LNG терминали и мрежи) е най-споделената грижа в региона. Въпреки общите проблеми, сътрудничеството често е затруднено от политическа фрагментация. Форматът на Вишеградската четворка губи значение поради разминаващи се позиции относно Русия и климатичната политика. Примери като спора между Полша и Чехия за мина „Турув“ показват как тесните национални сметки могат да подкопаят доверието.

Въпреки това, сътрудничеството е успешно, когато е подкрепено от външни стимули като фондовете на ЕС (REPowerEU) или общи заплахи. Балтийските държави са пример за успешна интеграция и синхронизация на мрежите.

Общи изводи. Кризата от 2022 г. беше „сигнал за събуждане“, който разкри, че разчитането на руската енергия вече не е рационален избор. Енергийната политика вече не може да бъде отделена от сигурността и конкурентоспособността. За да остане фактор на глобалната сцена, Европа трябва да мобилизира вътрешния си потенциал и да гради устойчивост чрез дълготрайно сътрудничество, базирано на споделена оценка на рисковете.

Автори:

Автори: Ирена Йенчова, Олга Юрковска, Дайва Юозайтите, Андрис Карклувалкс, Лудек Майек, Каталина Михай, Ищван М. Сабо, Каарина Вайнио, Станимир Въгленов
Под редакцията на: Олга Юрковска

Източници
• Европейска комисия – Политически документи и аналитични материали на ЕС
• Евростат – енергийна статистика на ЕС за производство на електроенергия, инсталиран капацитет и
дългосрочни енергийни тенденции, използвани за сравнения между страните.
• ENTSO-E / ENTSOG – Данни и отчети за интеграция на електроенергийни и газови системи, трансгранични междусистемни връзки, LNG инфраструктура и пазарно свързване.
• Национални енергийни регулатори, оператори на преносни системи и статистически служби – Данни и официална информация на ниво държава
• Експертен анализ и коментар – Igors Kasjanovs (Nordic Investment Bank), Dr Szymon Kardaś (University of Warsaw) и Jakub Wiech (Energetyka24).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта