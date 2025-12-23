Италия премахна дума от националния си химн (Видео)

Италия направи лека промяна в текста на националния си химн и премахна думата "Да" (si) от края на куплет, зовящ италианците на борба, предаде Ройтерс, като се позова на представители на правителството, съобши БТА.

През последните седмици Генералният щаб на италианската армия издаде официална инструкция за промяната, в съответствие с президентски указ, публикуван в Държавен вестник през май. Преди последната промяна химнът, озаглавен "Италиански братя", завършваше с фразата: "Готови сме да умрем, готови сме да умрем, Италия ни призова! Да!".

Новината за премахването на последната дума не бе оповестена от правителството. Информацията бе потвърдена от представители на Министерството на отбраната и от канцеларията на президента Серджо Матарела, след като днес вестник "Фато Куатидиано" съобщи за промяната в текста на химна.

Представител на президентската канцелария заяви, че промяната не е била направена по политически причини, а "от съображения за чистота, премахвайки допълнение към оригиналния текст".

"Италиански братя", каквото име носи и партията на министър-председателката Джорджа Мелони, е текст, написан от поета Гофредо Мамели през 1847 г. преди Обединението на Италия. Въпреки че думата "Да" отсъства в текста на Мамели, тя е записана в оригиналната партитура на химна, чиято музика е композирана през същата година от Микеле Новаро.

На сайта на правителството бяха публикувани фотокопия на на оригиналния текст и партитурата.