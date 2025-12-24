100 деца не стигат: Руски милиардер плаща за инвитро на всички жени под 38 години, които ползват спермата му

Шефът на "Телеграм" Павел Дуров вижда в това свой граждански дълг

Милиардерът и основател на “Телеграм”, Павел Дуров, е предложил да покрие пълната сума за инвитро процедури за жени под 38 години, които искат да заченат с неговата сперма. 41-годишният технологичен предприемач, който е роден в Русия, твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на семенна течност, а също така има и 6 наследници от 3 партньорки.

Богаташът вижда даренията си като свой “граждански дълг”, за да помогне за справяне с недостига на “висококачествен донорски материал” и да “дестигматизира цялата идея за донорство на сперма”.

Дуров, чието състояние се оценява на близо 17 милиарда долара, каза още, че всичките му деца, независимо как са заченати, един ден ще наследят дял от богатството му.

“Стига да могат да потвърдят общата си ДНК с мен, някой ден, може би след 30 години, ще имат право на дял от моето имущество, след като си отида”, каза преди време руснакът. Той неведнъж е заявявал, че не прави разлика между децата си.

Дуров периодично е свързвал намаляващия брой сперматозоиди в световен мащаб с фактори от околната среда, включително замърсяване от пластмаси, и се гордее, че допринася за решаването на проблема.

Миналата година десетки жени са откликнали на реклама, предлагаща спермата на Дуров безплатно в клиника в Москва, според “Уолстрийт Джърнъл”. Въпреки че вече не дава семенна течност директно, пробите от по-ранните му дарения остават съхранявани в клиниката “Алтравита”. За да се избегнат правни усложнения, достъпът до “материала” на милиардера е ограничен и само неомъжени жени на възраст 37 години или по-млади имат право да ги използват според клиниката.

Твърди се, че Сергей Яковенко, директор на московската клиника за безплодие “Алтравита” и приятел на Дуров, му е казал, че споделянето на силен генетичен материал може да се разглежда като социална отговорност във време, когато мъжкото безплодие е във възход. Дуров е започнал да дарява семенна течност за първи път през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно богаташът продължил с инициативата си, след като специалисти по фертилитет му казали, че има недостиг на дарители.

Павел Дуров стартира “Телеграм” през 2013 г. и днес платформата за съобщения вече има над един милиард активни потребители по целия свят. В момента руснакът е във връзка с онлайн инфлуенсърката Юли Вавилова, която разкри, че е претърпяла спонтанен аборт през 2024 г.