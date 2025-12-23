Тръмп съветва Мадуро да се оттегли разумно (Обзор)

Президентът на САЩ нарече венецуелския лидер лош човек

Президентът на САЩ вижда като по-разумно венецуелският президент Николас Мадуро да подаде оставка доброволно.

“Ами, мисля, че вероятно това ще се случи... От него зависи какво иска да направи. Мисля, че би било разумно той да го направи. Ще го измислим. Ако иска да направи нещо, ако играе твърдо, това ще бъде последният път, когато някога ще може да играе твърдо”, заплаши Доналд Тръмп. Той подчерта, че Мадуро не е приятел на САЩ и е много лош човек.

Американският лидер заяви още, че САЩ могат да задържат петрола, конфискуван от танкери край бреговете на Венецуела. Горивото ще може да бъде продадено или използвано за попълване на стратегическите ни резерви, обясни президентът.

След като Тръмп обяви “блокада” на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела миналата седмица, товаренето на корабите в пристанищата на страната се забави, като повечето плавателни съдове превозват петролни товари само между вътрешни пристанища според Ройтерс. Броят на натоварените танкери, които не са отплавали, се е увеличил през последните дни, оставяйки милиони барели венецуелски петрол блокирани, докато клиентите изискват по-големи отстъпки и промени в договорите, за да предприемат рисковани пътувания извън водите на страната.

Китайското външно министерство пък обяви, че изземването на кораби на друга държава е сериозно нарушение на международното право, след като САЩ прехванаха петролен танкер, плаващ за Китай, край бреговете на Венецуела в събота. Пекин е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който представлява приблизително 4% от вноса му на нефт.

Тръмп твърди, че Венецуела, под ръководството на Мадуро, използва пари от петрол, за да финансира “наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания”. От септември насам американските сили нанасят удари по лодки, за които Вашингтон твърди, без доказателства, че стоят зад трафик на наркотици в Карибите и източната част на Тихия океан. Повече от 100 души са убити при акциите.

Каракас от своя страна се опасява, че Вашингтон се стреми към смяна на режима, и го обвини в “международно пиратство”.

Наскоро Мадуро отвърна на Тръмп, заявявайки, че за американския президент би било по-добре да се съсредоточи върху вътрешните проблеми, вместо да заплашва Каракас.

