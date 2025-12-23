“Политико”: Франция се готви за Русия, докато САЩ се отдръпват

В ЕС очакват Париж да се превърне в политически и военен център на Европа

Франция може да се превърне в политически и военен център на Европа, пише “Политико”, позовавайки се на дипломати. С намаляването на ролята на САЩ в европейската сигурност и нарастващата заплаха от Русия страните от ЕС се обръщат към Франция, единствената ядрена сила в съюза и страна с независима отбранителна промишленост, за лидерство, пише в материала.

“Имаме нужда Макрон да поеме водеща роля в европейската отбрана, кой друг освен Франция ще направи това?”, каза европейски дипломат, базиран във френската столица. Друг служител заяви, че Париж е готов да ръководи процеса заедно с други столици като Лондон, Берлин, Рим и Варшава.

За да създаде впечатление за надежден лидер, Франция би могла да обмисли разполагането на своите изтребители “Рафал”, способни да носят ядрени оръжия, в Германия или Полша, смята Гийом Лаган, експерт по отбранителна политика. Според него френски войски биха могли да заменят американския контингент, напускащ региона.

За разлика от повечето други европейски страни отбранителната политика на Франция отдавна се основава на предположението, че САЩ не могат да се считат за надежден съюзник, отбелязва “Политико”.

Франция подобно на редица други европейски страни се готви за възможен сблъсък с Москва “през следващите три до четири години”, както заяви през есента началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на страната генерал Фабиен Мандон. На този фон властите на страната увеличават военните разходи и производството на оръжие, удвояват резервните сили и възстановяват доброволната военна служба за младите хора, считано от 2025 г. Планът е да се наберат 3000 души тази година, 10 000 до 2030 г. и 50 000 до 2035 г. Емаюел Макрон също така обяви, че бюджетът за отбрана на Франция ще се удвои до 2027 г. до 64 млрд. евро в сравнение с нивото отпреди десетилетие.

