Тръмп поканил лидерите на Казахстан и Узбекистан на срещата на върха на Г-20 догодина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е разговарял с президентите на Казахстан и Узбекистан и ги е поканил на срещата на върха на Г-20 догодина, която ще се проведе в Маями, щата Флорида, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Обсъдихме възможността за постигането на мир в продължаващите конфликти и засилването на търговията и сътрудничеството между нашите страни", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", като се позова на разговорите си с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев и президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

"САЩ ще бъдат домакини на срещата на Г-20 през следващата година и ще поканим и двамата лидери да се присъединят към нас като гости", подчерта Тръмп.

Пресслужбата на Токаев съобщи, че по време на телефонния си разговор с Тръмп казахстанският президент е заявил, че страната му е готова да бъде домакин на преговори по въпроса за конфликта в Украйна, предаде руската новинарска агенция ТАСС.

Токаев е отправил и покана към Тръмп да посети Казахстан. Според пресслужбата, двамата президенти са провели подробен обмен на мнения по двустранния дневен ред и текущата международна ситуация, включително случващото се в Украйна. "Токаев потвърди намерението си за пълно изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещението му във Вашингтон през ноември тази година", се отбелязва в съобщението.