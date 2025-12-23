ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3-и сме в Европа по пренаселени домакинства (Графи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21970158 www.24chasa.bg

Тръмп поканил лидерите на Казахстан и Узбекистан на срещата на върха на Г-20 догодина

2020
Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е разговарял с президентите на Казахстан и Узбекистан и ги е поканил на срещата на върха на Г-20 догодина, която ще се проведе в Маями, щата Флорида, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Обсъдихме възможността за постигането на мир в продължаващите конфликти и засилването на търговията и сътрудничеството между нашите страни", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", като се позова на разговорите си с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев и президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

"САЩ ще бъдат домакини на срещата на Г-20 през следващата година и ще поканим и двамата лидери да се присъединят към нас като гости", подчерта Тръмп.

Пресслужбата на Токаев съобщи, че по време на телефонния си разговор с Тръмп казахстанският президент е заявил, че страната му е готова да бъде домакин на преговори по въпроса за конфликта в Украйна, предаде руската новинарска агенция ТАСС.

Токаев е отправил и покана към Тръмп да посети Казахстан. Според пресслужбата, двамата президенти са провели подробен обмен на мнения по двустранния дневен ред и текущата международна ситуация, включително случващото се в Украйна. "Токаев потвърди намерението си за пълно изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещението му във Вашингтон през ноември тази година", се отбелязва в съобщението.

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта