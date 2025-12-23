Генщабът в Киев: Украинските сили се изтеглиха от Сиверск, но запазват огневи контрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските сили се изтеглиха от обсадения източен град Сиверск на фона на засилване на руската офанзива по протежение на обширната фронтова линия, заяви Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

"Нашествениците успяха да напреднат благодарение на значително числено превъзходство и постоянен натиск от "малки щурмови групи при сложни метеорологични условия", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.

"Ожесточените боеве край Сиверск продължават. Руските нашественици имат сериозно превъзходство в жива сила и техника и въпреки значителните си загуби не спират с активните си нападателни операции. С цел запазване на живота на нашите воини и боеспособността на подразделенията украинските защитници се изтеглиха от града", се допълва в изявлението.

Генералният щаб отлебяза, че въпреки изтеглянето градът остава под огневия контрол на украинските сили. Руските военнослужещи в Сиверск са подложени на нападения, логистиката им е нарушена, а подразделенията им се блокират, за да бъде възпрепятствано по-нататъшно настъпление.

От Генералния щаб подчертават още, че украинските сили за отбрана продължават да изпълняват бойните си задачи на Славянското направение (сектора от фронта в района на град Славянск).