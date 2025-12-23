ЕК разреши по-голяма държавна помощ за енергоемки отрасли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия разреши по-голяма държавна помощ за енергоемки индустрии, за да убеди компаниите да не се местят в чужбина, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сектори, които вече получават подкрепа като например стоманодобивната и химическата промишленост, също ще имат право да получат допълнителна държавна помощ, обяви днес Комисията.

В частност ще бъде разширена т.нар. компенсация за цените на електроенергията, което косвено ще облекчи компаниите от разходите за търговия с въглеродни емисии.

Цените на така наречените сертификати за въглеродни емисии в рамките на европейската система за търговия с квоти са се повишили през последните години. Сертификатите са инструмент за ценообразуване на емисиите парникови газове, за да се стимулират намаленията.

Според ЕК „увеличението на цените поражда риск по-енергоемките индустрии да преместят производството си в страни извън ЕС, които имат по-малки ограничения за емисиите“.

Съществува и опасение, че вносът, който е по-вреден за климата, ще замени продуктите от ЕС, което според комисията „води до по-малка икономическа активност в ЕС и не намалява емисиите парникови газове в световен мащаб“.

В отговор на увеличението на цената на сертификатите за парникови газове други индустрии като керамика, стъкло и батерии вече също ще отговарят на условията за подпомагане.

За съществуващите индустрии „максималната субсидия“ също ще се увеличи от 75 на сто на 80 на сто от „косвените разходи за електроенергия“.

В същото време големите получатели на помощи трябва да инвестират част от парите в проекти, които „допринасят за намаляване на разходите на електроенергийната система“.