Ким Чен Ун и дъщеря му откриха два луксозни хотела до границата с Китай

Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е присъстваха на церемонията по откриване на луксозни хотели в туристическата зона на страната.
Севернокорейският лидер подчерта икономическия напредък преди важен партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година.
Двата луксозни хотела се намират близо до китайската граница.
Според Ким Чен Ун построяването им е ясно доказателство за повишаващият се стандарт на живот на населението.
В началото на следващата година ще бъде представен план за следващата петилетка за икономическото развитие на страната, пише БНТ.
Анализатори спрягат дъщерята на Ким, която е в тийнейджърска възраст, като следващият върховен партиен лидер.
През изминалото лято беше открит и първият туристически плажен комплекс.