Ким Чен Ун и дъщеря му откриха два луксозни хотела до границата с Китай

Лидерът на КНДР Ким Чен Ун. СНИМКА: Официален сайт на КНДР.

Ким Чен Ун и дъщеря му Джу-е присъстваха на церемонията по откриване на луксозни хотели в туристическата зона на страната.

Севернокорейският лидер подчерта икономическия напредък преди важен партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година.

Двата луксозни хотела се намират близо до китайската граница.

Според Ким Чен Ун построяването им е ясно доказателство за повишаващият се стандарт на живот на населението.

В началото на следващата година ще бъде представен план за следващата петилетка за икономическото развитие на страната, пише БНТ.

Анализатори спрягат дъщерята на Ким, която е в тийнейджърска възраст, като следващият върховен партиен лидер.

През изминалото лято беше открит и първият туристически плажен комплекс.

