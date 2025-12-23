Дядо Коледа тръгна с шейната на своето околосветско пътешествие (Видео)

Точно в 17:00 часа днес Дядо Коледа пое на своето ежегодно пътешествие около света. Тръгването беше от родния му дом – Рованиеми, градът на Полярния кръг. Шейната, впрегната със северни елени, е натоварена с подаръци за всички, които вярват в коледното чудо.

За поредна година Северноамериканската служба за космическа отбрана е в пълна готовност да следи маршрута на Дядо Коледа и да излъчва в реално време прелитането на шейната над всяко кътче на планетата, пише Нова. Официалното отброяване вече започна, а до момента, в който бъде оставен първият подарък, остават 15 часа.

Помощниците на добрия старец напомнят, че въпреки че децата обикновено спят, когато той пристига в домовете им, жестът да му бъдат оставени бисквитки и чаша мляко винаги е добре дошъл.

За онези, които се съмняват, съществува възможност да проследят движението на шейната в реално време. Един от начините е чрез приложението за наблюдение на полети „Flight Radar", където шейната се появява с номер на полета R3DN053.