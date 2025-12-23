През януари започва делото срещу българите в шпионската мрежа на Марсалек в Австрия

На 22 януари във Виена започва най-големият шпионски съдебен процес в историята на Австрия след Втората световна война.

Една от подсъдимите по делото ще бъде българката Цветанка Дончева, която заедно с Цветелина Генчева са подозирани като част от шпионската мрежа на Ян Марсалек, служител на руското ГРУ.

Мрежата е свързана и с друг българин - Орлин Русев, който вече беше осъден в Лондон за шпионаж в полза на Русия.

Австрийските власти са събрали достатъчно доказателства, че в мрежата на Ян Марсалек, който е сочен за един от особено ценните шпионски кадри на Путин в Европа, освен българите участва и бивш висш служител в австрийските служби - Егисто От. Делото във Виена е концентрирано именно върху неговата фигура, защото От е уличен като сътрудник на Марсалек, който е помагал с шпиониране, кражба на документи, лаптопи, телефони, технологии и даване на подкупи. Интересното е, че до разплитането на шпионската мрежа във Виена се стига с помощта на разследващите във Великобритания, които през февруари 2023, когато задържат българина Орлин Русев в дома му откриват 258 хард диска, 221 телефона, 495 СИМ карти и десетки хиляди чат съобщения в които Русев и Ян Марсалек обсъждат дори планове за отвличания и убийства от Австрия до Черна гора.

Какво още се разбира от тези чатове?

С тези чатове разполага австрийското издание "Профил". В тях Орлин Русев дори обещава на Ян Марсалек, че чрез свои контакти в България ще му помогне да се снабди с надежда и криптирана компютърна техника до каквато в Русия Марсалек няма достъп заради санкциите. Историята в "Дойче веле" описва журналистът Александър Детев.

Групата на Ян Марсалек във Виена е разкрита в рамките на двегодишно разследване, което показва в дълбочина мрежите на руското разузнаване в Европа.

"Централната фигура там е Егисто От, става въпрос за един бивш служител на службите, който очевидно дълги години е работил с Марсалек. И му е помагал по всякакъв начин, както с крадене на информация на телефони. Това става ясно от едни чатове от Лондон, които бяха открити у друг българин - Орлин Русев, който беше осъден като ръководител на тамошната клетка. Та този човек е допринясал по различен начин към дейността на Марсалек, който вече както официално знаем след разследване и на германски медии работи на пълен работен ден от 9 до 5 към руските служби в Москва", казва журналистът Александър Детев.

Една от важните задачи поставяни на клетката във Виена е била проследяването и добиването на максимално много информация за разследващия журналист Христо Грозев, обявен за враг на режима в Кремъл. По тази причина във виенската клетка са били привлечени и българи.

"Една от тях така придоби доста популярност, включително и у нас, става въпрос за Цветанка Дончева. Но има спекулации, а и индикации, че и други българи са замесени там, включително се говори за служител на българското посолство във Виена", казва Александър Детев.

Следенето на руски дисиденти и критични към действията на Путин журналисти е сред основните задачи на клетката във Виена.

Доста сериозна цел е бил Христо Грозев. Дори се е стигнало да кражба на негов лаптоп, жилището му, знам вече и от показанията на Цветанка Дончева е било следено в продължение на седмици наред. Включително са били подкупвани доставчици, които да проверяват какво се случва в сградата. Самият Христо Грозев е бил следен по време на полетите си, на пътуванията си.

Разговори за отравяне с Навичок също има в чатовете между Орлен Русев и Ян Марсалек.

В мрежата му, през комуникацията, която беше разбита между него и Орлин Русев става ясно, че се е работило на няколко фронта, в няколко държави по различни начини. Организиране на различни мероприятия, които да повлияят на общественото към войната в Украйна. Въобще така една доста богата палитра от дейности, които Марсалек е успявал да координира от Москва, през своите служители, партньори, не знам как да ги нарека, "миньони", той ги нарича "миньони", между другото в няколко европейски държави, основно Великобритания, Австрия и България.

Хибридните атаки и дезинформационните кампании също са били част от задачите на групата. Така през май 2022 година е трябвало хората във Виена и Берлин да бъдат настроени срещу Украйна, чрез разлепване на стикери и рисуване на графити, които са проукраински, но съдържат в себе си нацистки символи, пише БНТ.

"И тези дейности са само част от хибридните дейности или хибридните войни по нашата терминология. Докато руската доктрина използва "война от ново поколение". Това са всички дейности, с които се постига определена политическа цел, но дейности различни от война. Те могат да бъдат фалшиви новини, пропаганда, дезинформация, саботажи, убийства, кибератаки. Т.е. всичко това може да се разнообрази и ние очакваме тези атаки да станат по-многобройни и по-агресивни в бъдеще", казва Йордан Божилов от Софийски форум "Сигурност":.

Според британски, австрийски и германски служби Кремъл финансира евроскептични партии в различни държави, чрез които провокира както напрежение, така и разделение в различните общества.

По смисъла на международното право агресорът е в Кремъл. Агресорът е този, който е нахлул в чужда държава да убива цивилни, дори и деца и да завзема територии. Целта на Кремъл е да обърне тази представа на 180 градуса в своя полза и да представи Русия като държава, в която се живее прекрасно, която защитава мира и осигурява благоденствие на хората, а Украйна да се възприема като виновник за войната. Най-важното за хората е да имат критично мислене и да проверяват източниците на информация, за да отсеят фалшивите новини и пропагандата от действителността и фактите.