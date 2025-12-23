Самолет се разби край Анкара, на борда е бил висш либийски военен (Обновена, видео)

Бизнес самолет, превозващ началника на Генералния щаб на Либия, се е разбил край Анкара във вторник вечерта, след като е подал сигнал за авария, потвърдиха турски официални лица. На борда на самолета са се намирали петима души, сред които и либийският генерал Мохамед Али Ахмед ал-Хадад, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, пише Türkiye Today.

Самолетът Falcon 50 с регистрационен номер 9H-DFJ е излетял от летище „Есенбога" в 20:10 ч. местно време с крайна дестинация Триполи. Връзката с летателния апарат е била изгубена в 20:52 ч., посочи Йерликая в официално изявление.

„Самолетът е изпратил уведомление за аварийно кацане в района на Хаймана, но впоследствие връзката с него не можа да бъде възстановена", заяви министърът, като добави, че обществеността ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на случая.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че са намерени останките на самолета с високопоставени либийски военни, връзката с който се изгуби в турското въздушно пространство.

"Останките на самолета, който излетя от летище "Есенбога" мъм Анкара бяха намерени от Жандармерията на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана", написа Йерликая в профила си във "Фейсбук". От страна на турските власти не се говори за оцелели.

Ройтерс предаде, че министър-председателят на Либия - Абдел Хамид Дбейба, и изразил скръбта си от кончината на началника на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Неговото присъствие на борда на самолета бе потвърдено от Йерликая, пише БТА.

След инцидента турските власти затвориха въздушното пространство над Анкара и изпратиха екипи за издирване и спасяване в района. Смята се, че мястото на катастрофата се намира в близост до Хаймана — район, разположен на около 75 километра южно от столицата.

По-рано същия ден Ал-Хадад е провел среща с турския министър на отбраната Яшар Гюлер в рамките на официално посещение в Анкара. Либийският военен командир е пътувал до Турция по покана на началника на Генералния щаб на турските въоръжени сили генерал Селчук Байрактароглу.

В срещата между Ал-Хадад и Гюлер е участвал и командирът на сухопътните войски на Турция генерал Метин Токел. Посещението се разглежда като част от продължаващото военно сътрудничество между Турция и правителството в Триполи.

Събитията са започнали, след като Falcon 50 е съобщил за технически проблем на авиодиспечерите малко след излитането. Уведомлението за аварийно кацане край Хаймана е показвало, че екипажът се е опитвал да отклони самолета, но комуникацията е прекъснала, преди диспечерите да успеят да окажат допълнителна помощ.

Falcon 50 е френски бизнес самолет, произведен от Dassault Aviation, с капацитет до девет пътници. Двудвигателният самолет е в експлоатация от 1976 г. и често се използва за правителствени и официални полети.

Към момента властите не са разкрили самоличността на останалите четирима пътници на борда. Разследването на катастрофата продължава.