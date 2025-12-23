Тръмп: Централната банка на САЩ няма да бъде оглавена от човек, който не се съгласява с мен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че следващият ръководител на американската централна банка, наричана официално Управление на федералния резерв (УФР), "в никакъв случай няма да бъде човек, който не се съгласява с него", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега има петима кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на действащия президент на УФР изтече през май догодина.

Тръмп каза и че иска следващият управител да понижи основните лихвени проценти, ако пазарите се развиват добре.