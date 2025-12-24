Самолетът с висши либийски военни съобщил за повреда преди да падне

Либия обяви тридневен национален траур

Самолетът с висши либийски военни е съобщил за повреда и е поискал аварийно кацане преди да падне. Нови детайли, свързани с авикатастрофата, при която загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили и още четирима души, бяха оповестени от ръководителя на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите му в социалните мрежи, пише БТА.

"В 20,33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът започнал да се спуска, но при подготвяне се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20,36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", написа Бурханеттин Дуран.

Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи. Libya’s army chief and four other senior military officials killed in a plane crash near Ankara, Turkey. The aircraft reportedly lost contact shortly after takeoff. Turkish authorities have launched an investigation as footage of the crash circulates online. #PlaneCrash pic.twitter.com/RNEb0eo5II — Sapna Madan (@sapnamadan) December 24, 2025

Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби вчера след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители. За смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда потвърди либийският премиер Абдел Хамид Дбейба. Другите жертви са началникът на сухопътните войски Ал Фитури Грайбил, ръководителят на службата за производство на военна техника бригаден генерал Махмуд Ал Катауи, съветникът в Генералния щаб Мухаммед Асауи Диаб и фотографът от пресцентъра на Генералния щаб Мухаммед Махджуб.

Либия обяви тридневен национален траур. Предстои в Турция да пристигне либийска делегация, която да бъде в пряка координация с Министерството на отбраната.