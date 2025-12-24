Как NORAD започна да следи Дядо Коледа

На Бъдни вечер милиони деца по света сядат пред мобилните устройства, за да следят в реално време пътешествието на Дядо Коледа. Всяка година на 24 декември Северноамериканското въздушно-космическо командване, известно като NORAD, публикува актуална карта на света, на която се вижда откъде точно прелита вълшебната шейна, теглена от осем, а понякога и от девет, елена.

Малцина обаче знаят, че една от най-очарователните и светли коледни традиции в историята е започнала със сгрешен телефонен номер, стресиран военен командир и едно объркано дете, което просто искало да говори с Дядо Коледа. Това е истинската, невероятна, почти приказна история на NORAD Tracks Santa.

За да разберем как се ражда традицията, трябва да се върнем назад във време, което изобщо не е било празнично. В края на 40-те и през 50-те години на ХХ век САЩ и Съветският съюз се намират в разгара на Студената война – период на глобално напрежение, ядрена надпревара и постоянни страхове от нападения. Тогава работи CONAD – Continental Air Defense Command, предшественикът на днешния NORAD. Командването има една основна задача - да следи небето над Северна Америка и да реагира мигновено при всяка потенциална заплаха.

Нищо във функцията или атмосферата на CONAD не подсказва, че оттук някога ще произлезе коледна традиция. Но съдбата обича изненадите.

23 декември 1955 година. Полковник Хари Шоуп, дежурен командир в оперативния център на CONAD в Колорадо Спрингс, е на работа. Пред него стои прословутият червен телефон, предназначен само за спешни обаждания – този, който трябва да звъни в случай на непосредствена заплаха.

Изведнъж той извънява. Шоуп вдига, очаквайки да чуе генерала. Но вместо строг военен глас, чува тихо, плахо детско гласче: „Вие... Дядо Коледа ли сте?"

Полковникът заподозрял, че това е някаква шега. Но детето било сериозно. След още няколко въпроса станало ясно, че не е грешка от негова страна, а грешка във вестникарска реклама на Sears: вместо номера на „горещата линия до Дядо Коледа", в каталога бил отпечатан строго секретният номер на CONAD. Имало една объркана цифра.

Шоуп обаче нямал сърце да разочарова детето. С дълбок, звучен, коледно-тържествен бас той отвърнал: „Хо-хо-хо! Разбира се, че съм Дядо Коледа! Кажи ми какво си пожелаваш?"

Последвал списък с желани играчки. След това "пристигнал" още един – от друго дете. В следващите часове на телефона били получени още десетки желания.

Полковникът инстинктивно взема решение, което ще промени историята: нарежда на служителите си да приемат обажданията в ролята на малки помощници на Дядо Коледа. Така военният център за следене на ракети внезапно се превръща в коледен кол-център.

На следващата година командването решава да се пошегува за празника. В официален доклад CONAD съобщава, че е засечена „неидентифицирана шейна, теглена от осем елена, на 14 000 фута височина". Публикацията е възприета с огромен ентусиазъм.

През 1956 г. медиите питат дали CONAD отново ще „следи" Дядо Коледа. Официалният говорител, а и самият Шоуп, решават да продължат традицията.

Когато през 1958 г. NORAD наследява CONAD като общо командване между САЩ и Канада, традицията преминава към новата структура. И повече никога не спира. Полковник Хари Шоуп става известен като „Полковника на Дядо Коледа" – прякор, който носи до смъртта си през 2009 г.

► Как работи Santa Tracker? Наука, сателити и... червен нос

Днес Santa Tracker е високотехнологична система, която комбинира:

• радарни станции;

• сателити в геостационарна орбита;

• инфрачервени сензори (които, според NORAD, улавят светлината от носа на Рудолф).

Официалният сайт NORAD Tracks Santa се активира в началото на декември, но истинското следене започва рано сутринта на 24 декември. Обикновено Дядо Коледа започва маршрута си над Тихия океан, но времето и атмосферните условия понякога променят курса му.

► Традиция, която расте с технологиите

Това, което започва като случайност, днес е една от най-големите обществени инициативи, свързани с Министерството на отбраната на САЩ.

Всяка година:

• над 1000 доброволци – военни и цивилни, приемат обаждания в специалния Център за следене на Дядо Коледа в Колорадо;

• обработват се до 130 000 телефонни обаждания;

• получават се над 10 000 имейла;

• сайтът привлича близо 15 милиона посетители от над 200 държави;

• следенето се излъчва във Facebook, YouTube, Х, Instagram, както и чрез специално мобилно приложение.

И да – през годините сред доброволците има и известни личности, които тайно отговарят на телефона и съобщават местоположението на шейната.

► Конкуренцията на Google и новото дигитално поколение

През 2004 г. Google също решава да се включи в празничния дух със свой собствен Santa Tracker – с игри, интерактивни карти и образователни активности.

Но оригиналът остава един: NORAD Tracks Santa – традицията, родена от грешката в един телефонен номер и от човечността на един полковник по време на Студената война.

NORAD следи небето 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Задачата му е да защитава Северна Америка. Но на 24 декември всяка година, вече почти седем десетилетия, организацията има и друга, специална мисия: да проследи пътя на Дядо Коледа към децата по света.

Това не е просто традиция. Това е пример как една малка човешка добрина, един миг на емпатия и едно „Хо-хо-хо" могат да създадат нещо, което да обедини света в коледната нощ, съобщава Нова тв.