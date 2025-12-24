Монтираха метални решетки на прозорците на Лувъра

Лувърът — най-посещаваният музей в света, се опитва да отстрани пропуските в сигурността, разкрити при неотдавнашната кражба на скъпоценности, докато разследващите продължават издирването на липсващи коронни артефакти на стойност 102 милиона щатски долара, съобщава Асошиейтед прес.

След затварянето на музея във вторник служители по поддръжката, оборудвани с предпазни каски и светлоотразителни жилетки, се изкачиха с товарна подемна платформа до балкон на втория етаж, за да монтират нови метални решетки пред вече печално известния прозорец.

Гледката обаче е наподобявала силно случилото се на 19 октомври, когато група крадци, представили се за работници, използваха подобна машина, след което проникнаха през прозореца, за да влязат в Галерията на Аполон.

И четиримата заподозрени за взлома лица са арестувани и обвинени за престъплението, но скъпоценностите все още не са открити, пояснява АП.

Самюъл Ласнел от компанията за поддръжка на подемни платформи Grima-Nacelles заяви, че той и екипът му са пристигнали преди зазоряване във вторник, за да извършат важната операция по обезопасяване на прозорците. „Работили сме в Лувъра и преди — по интериора и екстериора, вътре и извън пирамидата. Били сме тук няколко пъти“, каза той пред Асошиейтед прес. „Лувърът ни познава добре.“

От музея не са направили публичен коментар относно операцията по сигурността, проведена във вторник, уточнява АП, цитирани от БТА.