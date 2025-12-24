Днес теглят кой печели 1,7 млрд. долара от американската лотария "Пауърбол"

Джакпотът на американската лотария "Пауърбол" (Powerball) достигна близо 1,7 млрд. долара преди днешното теглене на Бъдни вечер, което го превръща в едно от лотарийните тегления с най-голяма потенциална печалба в американската история, пишат Ройтерс и БТА.

Никой не позна печелившата комбинация при вчерашното теглене, при което бяха изтеглени числата 3, 18, 36, 41 и 54 и червеното число 7. Девет печеливши билета в цялата страна спечелиха награди от по 1 милион долара. Ако утре някой познае печелившата комбинация може да получи сумата от 1,7 милиарда долара, която да му бъде изплатена в продължение на 29 години, или да избере другата опция - да получи 781,3 милиона долара накуп след плащането на данъци. Това е четвъртият по големина джакпот в историята на лотарията.

Тегленето е насрочено за 22,59 ч. източноамериканско време (05,59 ч. в четвъртък българско), като шансът за спечелване на джакпота е 1 на 292,2 милиона.

Най-големият джакпот в историята на лотарията в размер на 2,04 милиарда долара беше изтеглен на 7 ноември 2022 г. Победител тогава стана жителят на Калифорния Едуин Кастро, който след плащане на данъците получи малко под 1 милиард долара.

Лотарията "Пауърбол" се разиграва в 45 щата, столицата Вашингтон, Пуерто Рико и на Американските Вирджински острови.