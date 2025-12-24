Андрю и бившата му готвят прощално коледно парти в Royal Lodge

Андрю Маунтбатън-Уиндзор и бившата му съпруга Сара Фъргюсън (Фърги) са планирали да организират последното си коледно парти в Royal Lodge, въпреки сериозните скандали, които засенчиха името им през последната година, съобщава "Дейли мейл".

Според източници, цитирани от изданието, двойката възнамерявала да се възползва от последната си Коледа в имението, преди да бъде принудена да го напусне, като организира събиране за „останали верни приятели". Макар събитието да не е официално обявено като прощално, то било възприемано като „последен опит за празнично сбогуване".

Кралският биограф Андрю Лоуни коментира, че въпреки загубата на обществено доверие, Андрю и Фърги все още разчитат на тесен кръг дългогодишни приятели, които са останали до тях след разразилите се скандали, свързани с контактите на принца с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

През годините двойката е поддържала близки отношения с редица известни личности от светския и артистичния елит. Сред тях са моделът Кейт Мос, супермоделът Наоми Кембъл, актрисата Деми Мур и певицата Ели Голдинг, всички присъствали на кралски събития и благотворителни инициативи, свързани със семейството.

Една от най-откритите защитнички на принц Андрю остава Лейди Виктория Хърви – негова бивша партньорка и дългогодишна приятелка, която нееднократно е изразявала подкрепата си публично, предизвиквайки остра обществена реакция.

Въпреки това остава неясно кои от известните им приятели биха рискували репутацията си, като присъстват на подобно събитие, на фона на нарастващия обществен натиск и дистанцирането на кралското семейство от херцога на Йорк.