Коледнoто дърво на площад „Свети Петър“ е като магнит за хиляди поклонници (Снимки)

От няколко дни коледната украса на площад „Свети Петър" е притегателен център за хиляди поклонници и туристи, които изпълват ежедневно сърцето на Ватикана заради Юбилейната година. От ранни зори до късна вечер хора от всички континенти се спират, за да я снимат, да се помолят или просто да останат за миг в тишина пред символа на Рождество, който тази година съчетава в себе си духовност, грижа за природата и богато културно послание.

Високата 25 метра елха впечатлява не само с размерите си, а и с историята си. Тя произхожда от алпийската долина Ултимо в провинция Болцано, регион Трентино-Алто Адидже. Това е район, известен с едни от най-стриктните практики за устойчиво горско управление в Европа. Любопитен факт е, че дървото е било избрано след внимателна оценка на растежа и здравето на гората, а отсичането му е било част от процес, който гарантира дългосрочното й опазване. Елхата е дар от общините Лагундо и Ултимо -жест, който съчетава местна идентичност и универсално коледно послание. Любопитен факт е, че в този район от Южен Тирол всяко отсечено дърво се превръща в начало на нов живот, защото на негово място се засаждат нови фиданки, за да се пази балансът на природата. Както подчерта епископът на Болцано-Бресаноне монсеньор Иво Музер, това не е просто коледна традиция, а истински урок по грижа за Сътворението. След края на празничния период коледната елха ще продължи своя „живот" по необичаен начин: от зелените й клони ще бъдат извлечени ароматни етерични масла, а останалата дървесина ще бъде дарена за благотворителни цели

До елхата се разгръща още една композиция, която привлича вниманието на посетителите. Мащабният художествен ансамбъл, пресъздаващ яслите на Исус, е изработен в Ночера Инфериоре-Сарно, в южната област Кампания. Сцената, разположена върху площ от 17 на 12 метра и достигаща височина от 7,70 метра, представлява своеобразна „карта" на територията Агро Ночерино-Сарнезе. Сред детайлите може да се разпознаят Баптистерият „Санта Мария Маджоре" в Ночера Супериоре, фонтанът Хелвиус в Сант'Еджидио дел Монте Албино и типичните вътрешни дворове на региона.

Особено впечатление правят фигурите в естествен ръст, поставени върху настилка, вдъхновена от древните римски пътища. Всеки архитектурен и художествен елемент има конкретно значение. В центъра на композицията е сцената на Рождеството. Яслите не разказват само библейската история, а преплитат вяра, местна памет и нематериално културно наследство, включително символи от традиционната кухня и занаятите на региона.

Церемонията по официалното откриване на яслите и запалването на светлините на елхата премина в тържествена атмосфера. Тя бе ръководена от сестра Рафаела Петрини, председател на Губернаторството на Държавата Ватикан, в присъствието на архиепископ Емилио Напа и на генералния секретар Джузепе Пулизи-Алибранди. В събитието участваха и официални делегации от местата, от които идват дървото и яслите -от Болцано-Бресаноне и Ночера Инфериоре-Сарно.