Върховният съд на САЩ спря разполагането на националната гвардия от Тръмп в Чикаго

Американският Върховен съд отказа днес да позволи на президента Доналд Тръмп да изпрати войски на Националната гвардия в района на Чикаго, пишат Ройтерс и БТА.

Съдиите засега оставят в сила съдебно разпореждане, което блокира разполагането на стотици войници на Националната гвардия.

Най-висшата съдебна инстанция в страната постанови, че правителството не е представило правно основание, което обоснована разполагане на такива сили, изтъквайки, че законът разрешава изпращане на сили на Националната гвардия единствено при извънредни обстоятелства.

Президентът републиканец използва разполагането на военните за вътрешнополитически цели във все повече райони, ръководени от демократите - политика, която според критиците му цели да накаже неговите противниците и да смаже несъгласието, отбелязва Ройтерс.

Белият дом за момента не е коментирал съдебното решение.