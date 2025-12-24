Наскоро Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) излезе със съобщение, в което обявява, че всички дронове и техни основни компоненти, произведени в чужбина, ще бъдат включени в списък на „неподходящи доставчици" (Covered List).

Във връзка с това, говорител на китайското Министерство на търговията изрази остър протест. „През последните години САЩ многократно разширяват понятието за национална сигурност и използват държавната власт, за да атакуват чуждестранни компании, включително китайски, което е типичен пример за изкривяване на пазара и едностранен тормоз", посочи той, цитиран от КМГ.

„Настояваме САЩ да прекратят тези погрешни действия и незабавно да отменят съответните мерки. Ако обаче те продължат да действат по този начин, Китай ще предприеме решителни мерки, за да защити законните права и интереси на своите предприятия", добави говорителят.