Заявлението на висш служител от канцеларията на японския премиер, който открито заяви, че Токио да притежава ядрено оръжие, бе прието хладно и със скептицизъм по света. Според информации в японски медии обаче, премиерът Санае Такаичи планира да промени, възприетата през 1964 г. политика на трите „не"-та по отношение на ядрените оръжия, а именно страната да не притежава, да не произвежда и да не позволява влизането им на нейна територия. Министърът на отбраната Шинджиро Коизуми пък каза, че при обсъждането на трите „не"-та по отношение на ядрените оръжия не са изключени никакви опции, с което демонстрира, че настоящото японско правителство демонстрира последователно опасна тенденция по въпроса за ядреното въоръжаване, поставяща под въпрос следвоенния международен ред и глобалната система за неразпространение.

Иронично, Япония е единствената страна, която е била обект на атака с ядрено оръжия, и вместо да помни катастрофалните последици от нея и да се застъпва за безядрен свят, крайнодесните политически сили там изкривяват тази историческа травма, използвайки я като оправдание за въоръжаване.

Тревожно е, че според някои данни Япония тайно е натрупала 47 тона плутоний, използвайки развитието на ядрената си енергетика като прикритие. Това количество далеч надвишава действителните нужди на страната и е достатъчно за производство на около 6000 ядрени бойни глави. Още по-загрижени трябва да бъдем за възможността, че ядрените амбиции на Токио могат да дадат тласък на японските десни сили, което би довело до тяхната още по-агресивна позиция в международни спорове и би създало сериозни предизвикателства пред мира и развитието на Азия.

Плановете за ядрено въоръжаване на Токио не само нанасят вторичен удар върху чувствата на народите на страните, които са били обект на японската агресия в миналото, но и са открито предизвикателство към мира и развитието на цялото човечество. Ако Япония се осмели да пренебрегне мнението на международната общност, светът няма да го приеме.